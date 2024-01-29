黃國昌憂藍綠把小黨當空氣　韓國瑜承諾：會把民眾黨當「氧氣」

▲韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

力爭立法院正副院長的國民黨立委韓國瑜、江啟臣29日上午拜會「關鍵少數」民眾黨團8名立委閉門會談，雙方針對國會改革理念交換意見。民眾黨準立委黃國昌表示，樂見彼此放下黨派立場進行合作，但藍綠總召常談好之後就把小黨當空氣，對此，韓國瑜則回應，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。

黃國昌表示，「監督是在野黨天職，樂見彼此放下黨派立場進行合作」，但過往常常出現一個狀況，民進黨、國民黨總召彼此談好之後，達成協議跟院長報告，卻把小黨當空氣，這不利國會健全和諧發展。

對此，韓國瑜強調，「絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作『氧氣』。」進入國會後大家都是「同班同學」，希望攜手合作推行「在野大聯盟」，認為過去民進黨貪腐太嚴重，在野陣營更需要團結合作監督；他對於國會聽證調查權被民進黨拖延多年，以及人事同意權的審查時間被壓縮，表示不認同，國民黨方面承諾會共同推動國會改革，對於經費使用應公開透明，也願意配合辦理。

江啟臣則表示，希望這一屆更進步，期盼未來有更多合作和交流、共同寫下歷史。他提到，三黨不過半是推動國會改革的契機，他承諾若「韓江配」當選，第一時間邀請跨黨派代表召開國會改革會議，討論哪些項目能先做與具體安排時程；此外，像是總統到立院國情報告常態化、閣揆同意權，以及立法院長選舉應記名投票等議題，都希望有更多合作的可能。