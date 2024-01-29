快訊／檢察官帶隊突襲！搜索林園派出所　帶走員警回住處調查

▲林園分局轄下的派出所遭到搜索 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局督察長才剛換不到2週，現在卻發生檢察官突然帶隊清晨突擊派出所搜索，據了解，就在今天(29日)上午8點左右，林園派出所遭到搜索，同時也前往派出所內一名員警家中進行搜索，至於什麼案由，目前還不清楚，警方以及檢方還沒有進一步說明。

檢察官會發動這次搜索，初步了解疑似是跟一起詐欺案件有關，雲林地檢署偵辦時發現其中一名已經被收押的嫌犯是林園派出所內的員警的弟弟，為釐清兄弟之間是否有勾結的情況，才會突擊搜索。