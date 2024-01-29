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正義的成本！　檢察官、法官陸續昏倒

6年多前，法官鮑慧忠在開庭時當庭昏倒，緊急開刀後歷經3個月復健，才得以重回法院。

▲6年多前，法官鮑慧忠在開庭時當庭昏倒，緊急開刀後歷經3個月復健，才得以重回法院。

圖文／鏡週刊

去年10月，一名檢察官在家中昏倒，一度失去生命跡象。11月，一名法官到家後心肌梗塞，同樣一度失去呼吸心跳。

幾乎像某種神祕默契，台灣的司法官們鮮少對外大喊過勞—儘管他們每日工時動輒十多個小時。只是，近年司法案件量的暴增，讓這群本就過勞的司法官們已近崩潰邊緣。而被擠壓的不止他們，更包括司法案件的品質，有法官憂心，再不改善，未來的司法恐如同醫療，法官開庭就像醫生看診，時間可能越來越短。

6年前的11月某天，鮑慧忠值班，依規定為早上6點至隔天早上6點，連續24小時。「深夜12點，檢察官忽然聲請羈押，一個詐騙案，一下子送來30多人。」

這30多人都是嫌疑人，鮑慧忠是彰化地方法院的法官，依法，檢察官聲請羈押嫌疑人，需法官准許。看似不難，然而羈押是對人身自由最嚴重的剝奪，每一件羈押，法官都必須謹慎。不羈押，怕嫌犯串供或湮滅證據；羈押，又怕冤枉人，「也怕如果證據不足，後來無罪，有冤獄賠償的問題。」

今晚，就有30多件。「每個嫌疑人的情節都不一樣，在案子裡扮演的角色也不一樣，所以要看整個案情，再逐一看每個人的狀況，這個人需不需要羈押？要不斷逐一做決定。做完就累癱了。」那已是隔天清晨六點。

累倒送醫　無法從卷宗解脫

【正義的成本1】每日工時十多個小時　檢察官與法官陸續心梗昏倒

▲鮑慧忠回憶，昏倒的前2天，他一晚連續審核三十多件檢方聲請羈押的案件。

鮑慧忠到家後睡了1小時，又出門上班。再隔天的早上，他開庭，當庭昏倒。上了新聞，報導僅寫當天鮑慧忠審理一件毒品案。我們問起此事，他說那件毒品案並不複雜，我們再追問他更多工作日常，他才提起前幾天值班過累，說完補充：「主要還是我自己沒有去控制好血壓。」但，那年他才44歲，並非常見的中風年齡。

那天他被送醫，開刀，醒來發現手腳已不聽使喚。歷經3個月天天到醫院復健，才恢復7、8成。而今他的左手、左腳仍不太靈活，因此妻子不讓他開車，以免危險，如今上下班改由妻子接送。

對外不談過勞，似乎是台灣司法官的普遍狀況，簡直像某種神祕默契。寂靜的過勞，同樣發生在39歲的台北地方法院庭長吳承學身上。

我們採訪吳承學好一會兒，問起他擔任法官的經歷，他才提起過去有一段時間工作量暴增。又談了好一會兒，他隨口淡淡地說，曾經有一個早晨，「我站在陽台晾衣服，宿舍在13樓，我往下看，忽然想，我是不是該從陽台上跳下去，就可以解脫了？」

想要解脫，因為判決永遠寫不完，當時他正在寫的是HTC（宏達電）一名副總經理涉嫌洩漏HTC營業祕密的案子。那是4年前，他的法官生涯最累時期，每日工作15至17小時，「剛好連續分配到幾個大案子，我跟另一個朋友都工作得很慘，他還血尿，也是法官，所以我們都開玩笑說，沒有做到血尿不能說自己累。」

那段時間他隨時隨地都能睡著，捷運只坐一站也能睡過頭，家裡更是隨處可睡，「我家門打開是餐桌，有時我一到家就趴在餐桌上睡著，還有一次醒來發現我怎麼還在門口，原來我放下鑰匙就睡著了，鞋子都還沒脫。」恐怖的疲累長達4年，吳承學說，幸而如今好多了。所謂好多了，是指現在每天工作縮短為12小時。

他又提到：「我們高等法院有一位法官前陣子昏倒，據說他清醒後第一句話是『我判決還沒寫完』，然後叫人把那些東西拿到醫院，讓他在醫院可以寫判決，其他法官就勸他不要再寫了，說會幫他處理。」心肌梗塞昏倒的法官是蕭世昌，1年多前抽中審理一件複雜大案，立委蘇震清、廖國棟、徐永明等人涉嫌收賄案。

法官不就開開庭、寫寫判決，怎會這麼累？與蕭世昌同樣從鬼門關前撿回一命的鮑慧忠，簡單介紹法官的工作，他每週有4天要開庭，開庭通常只有半天，難以再更久，因為必須聚精會神，「要不斷去確認（每個案子的細節），被告講的哪些是真實？哪些不是真實？」

擔憂誤判　燒腦斟酌高壓力

另外半天，通常用來讀案子的卷宗。如此，一週5天就有4天沒了。但，法官的大魔王都還沒講到——寫判決書，那又比開庭燒腦百倍，且需一段較長的完整時間，因此大部分法官只好利用晚上或假日寫判決。

這份工作需要高強度的腦力勞動。被告到底有罪無罪？是法官腦袋裡第一個坎，「檢察官負責攻擊（起訴被告），拚命蒐集證據，法官的角度不一樣，要多方思考，有時要看檢察官攻擊，有時要看辯護人（律師），還要衡量這是輕罪還是重罪。」他說，若是重罪，壓力更大，就怕誤判。

鮑慧忠的桌上堆滿卷宗，他說，近年法院快要被詐騙案件淹沒。

▲鮑慧忠的桌上堆滿卷宗，他說，近年法院快要被詐騙案件淹沒。

被告百百種，但模樣通常絕不討喜，鮑慧忠說，法官必須理性，「也不是說被告一定說謊，但人一定會站在他自己的角度，法官不能因為被告說謊，就有情緒，因而做出對被告不利的判斷。要完全看證據。」證據不足，寧可判無罪？「對。」

他又說：「有時我判決寫到一半，也會懷疑我是不是誤判？」連睡覺都會想案子。後來他學會盡量不去糾結：「我們不是神，制度本來就有缺陷，就因為法官可能誤判，才有上訴制度啊。如果誤判，被告可以上訴。」

確定有罪後，該關多久？是法官心中的第二個坎。剛當法官1年多的謝姓法官，就常為此煎熬無比。謝法官同樣任職彰化地方法院，她不希望具名，但接受採訪。剛當法官的第1年，沒開庭時她8點半上班，有開庭7點半就去準備，而不管幾點上班，通常晚上10點、11點下班，「到家後睡一覺，隔天醒來又去上班。幾乎沒有自己的人生。現在好多了。」所謂好多了，是現在每天「只」加班到晚上9點。

此外，毫無例外地，我們採訪到的每一位法官、檢察官，不分資歷長短，都會週末加班，差別只在加班1天或2天。

不只累，還失眠，謝法官以前不太失眠。「有時半夜會驚醒，尤其住宿舍那段期間，每天大概3、4點就會醒來，想到案件，我到底要判多久？會想很久，煩惱到睡不著，因為這對被告的影響是很大的，但被害人或家屬也很困難，兩邊都要考慮到，我會擔心我是不是哪裡做得不夠完善？」

即使刑度低，也是判刑。例如6個月與7個月，看似只差1個月，但6個月內可易科罰金，7個月就要入獄。「我會想，他沒有前科，只是這次案件稍微嚴重一點，但有到需要入監服刑的程度嗎？」甚至，即使僅幾個月，例如判4個月或判6個月，「只差2個月，但易科罰金就差了6萬元。」6萬元對一般刑案被告而言，通常已是不小的負擔。

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