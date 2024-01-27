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台吐邦交生變？抓包中國認知戰　出資450美金換800字評論「談台吐斷交」

▲▼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）2023年12月2日在聯合國COP28氣候峰會上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲親台吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）未能連任議員，引發外界猜想台吐邦交恐生變。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

我國邦交國吐瓦魯1月26日舉行國會大選，挺台總理（Kausea Natano）未能連任議員，引發外界聯想台灣恐又現邦交危機。對此，涉外人士分析，吐國選出16個議員後到選出總理，還有2周的時間，且新當選的議員多是台灣的老朋友；另外，也有掌握到中國企圖以稿費450美金的酬勞，要吐國媒體撰寫800字的評論，聚焦在台吐關係、特別是會和台灣斷交的討論，要藉此帶動輿論風向。

吐瓦魯1979年以來一直與台灣維持邦交，但該國大選結束後，先前承諾會持續支持台灣的現任總理拿塔諾（Kausea Natano）未能連任議員，讓台吐邦誼穩固與否再度掀起國際討論。另一方面，吐國財長潘恩紐（Seve Paeniu）接受路透社訪問時表示，應重新檢討外交，由新政府決定究竟是台北還是北京最能符合吐瓦魯需求。

涉外人士指出，吐瓦魯大選結束選出16個議員後只是第一步，接下來組成內閣、再推出新任總理，預計還要2周的時間。根據掌握到的當選名單，16位議員平常跟大使館往來都很密切，對台吐邦誼友善；而其中有6位新任議員，過去都是以前的政府官員、在野黨議員等，很多跟台灣都是老朋友。

至於親台的現任總理拿塔諾落選，涉外人士說，拿塔諾的選區是吐瓦魯8個選區中人口較多的，最後落選的票數也相當接近，其落選是正常民主程序下競爭激烈的結果，並非外界揣測與特定國家的互動關係才導致。相較之下，表態要參選的潘恩紐則是同額競選，其選舉支出、選舉過程都相對少與容易。

而僅是議員選舉結束，台吐斷交傳聞就傳得沸沸揚揚，涉外人士分析，在這次吐國選舉中明顯感覺到中國介選、操作認知作戰。這次吐國駐台大使接受媒體採訪，財長潘恩紐也做了台吐兩國關係的評論，資訊最初來源是「諾魯相關人士」，顯示中國在出手打擊台灣跟諾魯的關係同時，接著就針對吐瓦魯釋放出台吐關係的一些不實資訊、評論等。

涉外人士也說，有掌握到情資，中國吐國選前，就透過環球電視接觸吐國媒體，希望可以找資深的編輯，以稿費450美金的酬勞撰寫一篇800字的評論，聚焦在台吐關係上、特別是會和台灣斷交的討論，要藉此帶動輿論風向。據了解，吐國方並未接受，但仍可看出中國費盡心思挑動台灣與邦交國間的關係。

涉外人士直言，從台灣與諾魯斷交開始關注到吐瓦魯大選，中國都不斷釋放訊息試圖影響，現在吐國都還沒有總理，就已經有些奇怪的訊息，指稱誰已經當選總理要跟台灣斷交。這樣選前到選後的一系列操作，都是中國的老把戲，利用台灣友邦當地媒體來影響台灣國內的輿論。

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