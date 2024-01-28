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112年前11個月34.7萬泰客來台　南投縣府赴清邁及曼谷拚觀光

▲南投縣政府遠赴泰國清邁及曼谷市，參加泰國旅展及推廣會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府遠赴泰國清邁及曼谷市，參加泰國旅展及推廣會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

泰國今天與中國簽署永久免簽協議，去年11月起也已放寬台灣旅客免簽入境30天；而為推廣南投旅遊及新行程，南投縣政府及業者上週前往泰國清邁及曼谷行銷主題旅遊行程、宣傳年度大型活動，與東南亞國家共同力拚疫後觀光市場。

縣政府指出，東南亞國家因與台灣航程近，為重要入境市場地區：泰國來台旅客於2023年1至11 月份達34萬7195人次，為東南亞市場主要客源國；本次泰國推廣行程，由交通部觀光署長周永暉偕同縣市代表及業者參加，因應星宇航空1月18日起每周三班直飛清邁，特別安排於23日在清邁舉辦台灣觀光推廣會，縣府團隊由技正黃煜傑率縣府承辦同仁，以及楓華台一渡假村執行長余桂樺前往。

▲南投縣政府遠赴泰國清邁及曼谷市，參加泰國旅展及推廣會。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，當天除由交通部觀光署曼谷辦事處向各泰北地區重要的旅行社簡報，目前台灣各項國際客優惠方案，縣府也彙整介紹疫情期間南投發展的各項創新遊程以及新景點，如合歡山暗空公園及雙龍瀑布七彩吊橋等，並與當地旅行業者交流資訊；25日至今天，則轉往曼谷參加泰國春季旅展、設置台灣館，直接向泰國民眾行銷，並同步介紹泰國遊客喜愛的中台禪寺、紫南宮、日月潭文武廟等宗教觀光景點。

縣長許淑華表示，疫情解除後已增加國際行銷經費，由縣府帶領業者走入國際，前往重要的客源地行銷，今年也會持續派員前往星、馬、日、韓及越南等地，推廣縣內特色景點及活動，希望「2024南投燈會」、「南投巧克力咖啡節」、「南投世界茶業博覽會」等大型活動能吸引更多國際及國內觀光客來南投縣旅遊。

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