台獨是和平最大風險？　吳釗燮反嗆王毅：對被共產黨統治沒興趣

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期社群平台Threads受到不少年輕用戶關注，選後各黨政治人物「轉戰」新平台，外交部長吳釗燮也經常發文展現幽默感，他今（28）上午再度署名發文說，「我的對口（指中國外交部長王毅）說，『台獨』是中美關係最大挑戰和台海和平穩定最大風險」，事實是，台灣人民對被共產黨統治沒有興趣。

王毅本周和美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在泰國會晤時指出，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」，重申美國需恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，把不支持「台獨」的承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

不過，吳釗燮今天上午透過Threads撰文表示，「我的對口（指王毅）說，台獨是中美關係最大挑戰和台海和平穩定最大風險。哇哩咧，歹郎攏嘛安ㄋㄟˉ（台語，指壞人都是這樣）。一邊殺人放火，一邊說你財產都要給我不然就要⋯⋯，又愛到處說全世界只有自己蓋高尚（台語，指最高尚）」。事實是：台灣人民要的是維持民主自由，對於被共產黨統治沒有興趣。Period！」