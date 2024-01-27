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吃完壯陽藥「下體快爆炸」！他露出生殖器嚇哭餐廳女員工

▲▼吃藥、保健品、膠囊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲理查森服用壯陽藥，結果因為藥效太強，導致下體快爆炸、不舒服，只好先行離場。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

51歲的澳洲男子理查森（David Bruce Richardson）先前到某速食餐廳點餐，期間露出了生殖器，嚇壞了16歲的女店員，也因此被告上法院。不過，法院審理後認為，理查森的行為並無性意圖，因此判處9個月緩刑。

綜合外媒報導，理查森2023年9月間受到朋友的邀約，參加了一場狂歡派對，並且服用一種名為「Pit Bull Super」的壯陽藥，並且在派對上與年輕女性發生性關係。

沒想到，因為藥效過強，即使發生了性行為，理查森仍異常勃起、且感覺到疼痛，還有下體瘀血、伴有裂開感覺，就像是「下體快爆炸」。

▼理查森服用壯陽藥，結果感覺下體快爆炸。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼毒品、藥物、藥物濫用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不得已之下，理查森離開派對，駕車慌忙趕往附近一家快餐店購買食物，希望透過進食來緩解症狀。由於理查森對勃起的生殖器束手無策，只好使用毛巾遮擋，並且待在車子上點餐。

不過，儘管理查森努力遮擋，生殖器卻意外暴露出來，嚇壞了16歲的女店員，他也因此被告上法院。

當地法官審理後認為，這款壯陽藥十分危險，且理查森碰上了這種事，該去的地方應該是醫院、而非速食餐廳。不過，法官表示，理查森並沒有性的意圖，也沒有任何證據表明，理查森的行為是為了任何形式的性滿足，因此最後判了9個月的緩刑。

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