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社會 社會焦點 保障人權

彰化火警阿公被燒死　照顧中風夫和2孫...窮苦嬤加護病房搶命中

▲社會處前往醫院探視遭火嗆傷幼童。（圖／彰化縣政府提供）

▲社會處前往醫院探視遭火嗆傷幼童。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣線西鄉今天清晨發生民宅火警，羅姓阿公因中風臥床不幸喪生火場，5歲、3歲兄弟檔被消防員救出送醫，47歲阿嬤自行逃生，意識不清插管治療，，據悉一家4人在該處租屋維生，列中低收入戶，2幼童的爸爸目前在南部工作的兒子，得知家中發生火警後，也會將小孩帶回撫養，社會處也已介入關懷。

彰化消防局今日清晨6點多據報，羅姓阿公一家發生火警，立即前往滅火搶救，先將1鐵捲門破壞破壞，再進入1樓客廳撲滅火勢，2名幼童架高梯救出時面部已經被臉燻黑，燃燒面積約10平方公尺，阿嬤自行從一樓逃出，3人皆送彰基急救，但在1樓的羅姓阿公因為中風躺在電動床，被發現時全身焦黑，已明顯死亡。

▲線西民宅火警中風阿公喪生火場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲線西民宅火警中風阿公喪生火場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化基督教醫院表示，今天早上大約六點多從線西鄉送過來的女性阿嬤，送入彰基時意識不清楚，經緊急插管後有恢復意識，雙腿燒傷面積14%背部跟腹部燒燙傷面積10%雙手面積2%，目前插管治療中，另外兩位小朋友狀況還好，目前在兒童醫院治療中。

社會處表示，羅姓阿公阿嬤列中低收入戶單親家庭，目前阿嬤於彰基加護病房插管治療，2名小孩輕微嗆無外傷於病房觀察中，幼童爸爸已到醫院處理相關事宜。

▲線西民宅火警中風阿公喪生火場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，2幼童的爸爸與妻子離婚，現在高雄從事環保工作，一有休假便趕回彰化探視兩個孩子及父母，也為中風父親申請長照居家看護，47歲阿嬤平日協助照顧孫子及行動不便的丈夫，未料丈夫卻因大火逃生不及喪生火場，令人悲痛不已。

災害發生後縣長王惠美第一時間指派社會處全力協助，社工到彰基醫院給予關心協助，關於亡者喪葬及傷者後續醫療、照顧及生活需求，社會處將持續追蹤關懷及連結相關資源，提供適切服務。

▲線西民宅火警中風阿公喪生火場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

社會處指出，相關起火原因，檢警消已深入調查，後續將依消防局災害鑑定報告，以及彰化縣災害救助金核發標準申辦災害死亡慰問金與提供協助，社會處將持續關心該戶生活狀況，並強調此次災害家庭破碎，縣長亦感同身受，社會處將盡全力關懷協助，希望家屬可以走出傷痛。

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