台中七期高檔燒肉+1！侍老井進駐誠品480　米其林膳馨3月開新店

▲頂級和牛燒肉品牌侍老井進駐誠品480，除了吧檯之外，其餘座位都是包廂制，相當隱密。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中燒肉市場戰況激烈，現又有頂級燒肉「侍老井」插旗七期豪宅區，地點就位在台中誠品480的7樓，肉品採用熊本縣產的藤彩牛以及期間限定的近江牛，餐廳採全包廂制，並提供專人桌邊服務，瞄準頂級客群；另外，連續獲得米其林餐盤推薦的台中當代台菜餐廳「膳馨民間創作料理」也預計在3月進駐誠品480，將提供饕客獨家菜色，滿足消費者的味蕾。

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▲肉品採用熊本縣產的藤彩牛以及期間限定的近江姬和牛。（圖／記者游瓊華攝）



侍老井精品和牛燒肉會所是老井餐飲集團旗下新品牌，老井餐飲集團最為人熟知的，莫過於老井以及烤狀猿等品牌。業者表示，侍老井在誠品480七樓，全場佔地147坪，除了吧台開放式座位外，其他全是包廂設計，共92個座位，且採無菜單式料理，以日本懷石餐點理念為架構，採傳統割烹的服務模式，呈現和牛燒肉的Fine dining，套餐以單人套餐為主，也有其他豬雞單點品項可供選擇。

業者指出，採單會隨著季節作變換，這季選用來自熊本縣產的藤彩牛，同時也是侍老井的契作牧場，還有期間限定的近江牛，產地為滋賀縣，是三大銘柄牛之一，特別選用最頂級的「近江姬和牛」，源自於澤井牧場，採全母牛飼養，以一個牛圈飼養兩頭牛的方式，稀少且珍貴。

另外，不僅拿下米其林餐盤推薦，甚至將美食外銷歐洲、征服英國人的台菜餐廳膳馨也將在3月進駐誠品480。餐廳透露，屆時將有120個座位，並且有獨立包廂，除了總店的菜色之外，有30%是獨家特色料理，希望讓更多人品嘗到台菜美味。