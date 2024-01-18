台菜餐廳蜜汁碳烤雞排銷英國...月賣6千片熱銷　再推梅汁叉燒搶市

▲連續多次獲得米其林餐盤推薦的台中膳馨餐廳，進軍英國，短短一個月賣出6000片蜜汁雞排，這次趁勝追擊，宣布2月將再推新品「梅汁叉燒」到歐洲。（圖／膳馨提供）

記者游瓊華／台中報導

獲得米其林餐盤推薦的台中台菜餐廳「膳馨民間創作料理」，去年10月底在英國推出冷凍「蜜汁碳烤雞排」，短短一個月銷售6000片、賣到斷貨，趁著農曆春節到來前，業者宣布，再推梅汁叉燒搶市；另外台中裕元花園酒店中餐廳推出鎮店招牌菜「胭脂舒雁」，首創以沉浸式體驗，打造粵式燒鵝的五感魅力。

膳馨透露，當初共研發了「蜜汁」、「三杯」、「桂花」以及「麻油」等近10種口味雞排到英國，結果當地人最愛蜜汁口味，上架不到一個月就賣出6000片，完全超乎預期，已緊急追加數量。趁此波熱潮，膳馨宣布將在2月份推出充滿台味的「梅汁叉燒」搶市。

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膳馨指出，台式梅子醬加入蜜汁，加上英國在地頂級豬肉，充分醃漬後再經過明火燒烤工序，讓蜜汁焦糖化，不但增加了酥脆的口感，還多了燒炙的香氣。業者也預期，這道美味佳餚能繼上次的蜜汁碳烤雞排之後，在英國市場上再次掀起台菜熱。

▲裕元花園酒店2樓的喆園鮑魚中餐廳推出鎮店招牌菜「胭脂舒雁」。（圖／裕元提供）



此外，隨著尾牙春酒旺季的到來，裕元花園酒店2樓的喆園鮑魚中餐廳推出鎮店招牌菜「胭脂舒雁」，由主廚杜再邦研發，從挑選鵝隻品種、製成工序、蘸料飲品、擺盤設計等細節都很講究，更首創以沉浸式體驗，打造粵式燒鵝的五感魅力。

▲胭脂舒雁由主廚杜再邦研發，從挑選鵝隻品種、製成工序、蘸料飲品、擺盤設計等都相當講究。（圖／記者游瓊華攝）



裕元花園酒店表示，「胭脂舒雁」嚴選需飼養90至105天，重達4公斤的雲林白羅曼鵝種，肥瘦適中且脂甘肉嫩；處理後的鵝身，內部以八角、甘草、豆蔻等中藥材及12種主廚秘方辛香料醃製24小時後，歷經六道繁雜工序－醃製、川燙、擦拭、刷漆、風乾和烤制，整個製作過程耗時72小時完成。因此「胭脂舒雁」每日限量供應，還須提前3日預訂。