臉書創辦人祖克柏養和牛！　發豪語打造「全球最高品質牛肉」

▲祖克柏宣布進軍養牛業。（圖／翻攝祖克柏Instagram）



記者張靖榕／綜合外電報導

Meta創辦人、億萬富豪祖克柏（Mark Zuckerberg）不像其他富豪一樣，想往太空發展，他反而在近日宣布進軍養牛，並立志要養出全世界品質最好的牛。

《市場觀察》（MarketWatch）報導，祖克柏在旗下Instagram發文自揭已開始在夏威夷養牛，農場地點在考艾島（又譯可愛島，Kauai），名稱則是考勞（Ko'olau）農場。他說目標是生產出世上最高品質的牛肉，主要牛種為和牛與安格斯牛，他們在生長過程中會吃夏威夷豆（原產自澳洲的堅果）、喝啤酒，一切都是在牧場上種植與釀造。

祖克柏表示，團隊希望整個過程都在當地製造並且垂直整合，「每頭牛每年吃下5000到1萬磅的食物，所以要種植大片夏威夷豆樹。」他的女兒們也會幫忙種植以及照顧農場的動物，「我們才剛開始旅程，每個季節的進展都很有趣。在我所有經手的項目裡，這是最美味可口的。」

有萬貫家產的富豪們通常會開始發展夢想等級的興趣，例如特斯拉創辦人馬斯克與亞馬遜創辦人貝佐斯，他們都想朝太空發展；另一派則是會逐漸對田園生活感興趣，例如微軟創辦人比爾蓋茲，再到祖克柏。

不過與比爾蓋茲提倡「100％食用合成牛肉」的環保觀念不同，祖克柏砸錢種樹養牛，預計將引來破換環境的批評，因為養牛所排放的溫室效應氣體占總排放量的4％。