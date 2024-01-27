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社會 社會焦點 保障人權

金門女網購「貨到付款」險遭詐　機警宅配員幫她救回17萬

▲▼詐騙層出不窮，金門縣警局定期與金融機構、貨運業者保持聯繫，希望與他們建立防詐聯絡網路。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門有女子網購差點被騙17萬，幸虧李姓宅配司機（左3）機警請員警到場釐清案情。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門女子小美（化名）以貨到付款方式，在網路購買17萬身體、相關護理產品，幸虧李姓宅配司機送貨收錢時，發現代收金額過高，擔心小美受騙，聯絡員警到場協助確認，發現收款公司為詐騙公司，才阻止小美破財。

居住金城的女子小美，於1月中旬在網路購買17萬元標榜有療效、增進循環及對身體有助益的泡腳、塗抹身體及頭髮護理等相關商品，貨品為貨到付款，適逢李姓宅配司機發現代收款項金額過高，擔心小美上當受騙，立即通報金城派出所員警到場協助確認。警方到場後，發現收款公司為網路討論的詐騙公司，立即協助小美追回款項成功攔阻，小美事後相當感謝李先生及警方的熱心幫忙及協助。

▲▼詐騙層出不窮，金門縣警局定期與金融機構、貨運業者保持聯繫，希望與他們建立防詐聯絡網路。（圖／記者林名揚翻攝）

▲李姓宅配司機（左3）請警員協助確認詐騙包裹。（圖／記者林名揚翻攝）

同樣居住金城的學生小明（化名）在臉書上認識陌生友人，對方後續以住院治病、繳交房租等理由向小明借錢，小明信以為真，竟於1月23日前往金門信用合作社，準備將戶頭僅存4萬8000元全數轉給對方，經銀行櫃員關懷提問後發覺有異，通報警方到場查證，發現是詐騙，才打消匯款念頭。

詐騙案件層出不窮，為防止金門縣民眾遭詐騙案件發生，金門縣警察局金城分局定期派員與轄內金融機構、貨運業者保持聯繫，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，立即通報警方到場查證、勸阻，雙方建立防詐聯防網絡，確保民眾財物安全。

▲▼詐騙層出不窮，金門縣警局定期與金融機構、貨運業者保持聯繫，希望與他們建立防詐聯絡網路。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門信用合作社陳、蔡姓職員(圖左3、4)機警阻止學生匯款，讓他免於被詐騙。（圖／記者林名揚翻攝）

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