112年第4季經濟指標出爐　台中市12項勇奪全國第一

▲112年第4季經濟指標出爐，台中市府12項勇奪全國第一。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

經濟部公布去年第4季統計資料，台中相較前年同期，共計12項經濟指標奪下六都第一。台中市經發局表示，相較前年第四季，台中商業登記家數、商業登記資本額、公司登記家數及資本額都顯著成長，觀察第四季的商業登記概況，家數及資本額前三大行業，都是批發及零售業、營建工程業、製造業。

台中市政府經發局局長張峯源指出，據經濟部統計，去年全台零售業年營業額達4兆5760億元，創歷年新高，而台中接連以鍋烤節、台中購物節打造節慶商機，年底接續以聖誕節、跨年演唱會等重磅活動，刺激消費助攻慶典經濟發威，帶動商業登記明顯成長；另各大百貨零售業皆開出銷售紅盤，如新光三越第13度蟬聯全台百貨店王，與大遠百分別以258億元、214億元業績續寫新頁，加上三井LaLaport、七期誠品生活480加入營運，整體大台中百貨零售市場可望正式突破千億大關。

▲112年第4季經濟指標出爐，台中市府12項勇奪全國第一。（圖／台中市政府提供）



張峯源說明，台中做為製造業重鎮，投資台灣三大方案台中家數截至今年1月底已達291家，維持六都第一，業者都是來自各領域的隱形冠軍，包括位於梧棲瞄準潔淨綠能新市場的「安能複材科技」，投資設備產製風機葉片大樑及高壓氫氣瓶躋身離岸風電國家隊；以及扮演工具機關鍵零組件、擁全球最完整磁性應用工具大廠「儀辰企業」，也不斷加碼建廠及智慧化產線；還有位於南屯，以首屈一指的特殊壓頭技術，打進歐美國際化妝品大廠供應鏈的「楓荃公司」，也斥資建新廠及智慧管理系統。

另外，自109年至去年，新登記工廠家數累計4839家，在市府積極輔導工廠合法化的努力下，自110年6月「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布至今年1月25日止，台中目前已核定15家用地計畫書，展現全國第一的高效率。

經發局說明，據內政部統計，台中去年1至11月「核發建照總樓地板面積」達528萬平方公尺，其中「辦公類核發建照總樓地板面積」相較前年同期成長55萬平方公尺，而「核發建照總樓地板面積」以及「辦公類核發建照總樓地板面積」2項數據也均為六都第一，展現台中商業辦公市場的蓬勃潛力。

經發局表示，台中深厚的產業底蘊與優良的投資環境，潛藏許多隱形冠軍，為提供在地業者完善的國際展銷平台，市府加速興建台中國際會展中心，工程進度已超過9成，預計今年完工、明年營運，加上綠美圖、水湳轉運中心、台中巨蛋等重大建設相繼投入，投資環境將更形完善。