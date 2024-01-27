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弄丟免驚！　外媒曝iPadOS 17.4程式碼洩露Apple Pencil新功能

▲▼蘋果突推出全新平價Apple Pencil　首採USB-C亮點一次看。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果Apple Pencil。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5Mac報導，iOS 17.4內部文件顯示，蘋果打造了一款可與「尋找」應用程式配合使用的新Apple Pencil 3。這應該可以讓用戶輕鬆找到遺失的Apple Pencil，類似於使用 AirPods 和 AirTags 所做的事情。

外媒指出，目前尚不清楚新的Apple Pencil是否將採用超寬頻技術來進行精確尋找，或者是否會簡單地顯示地圖上的最後位置，但肯定有一款新的Apple Pencil 已準備好與「尋找」進行某種整合。

另外，iPadOS 17.4 beta引入了新版本的PencilKit API，開發者可以使用它來使他們的應用程式與Apple Pencil相容。

這表明PencilKit 3可能會添加需要新硬體的新功能，而蘋果目前希望對它們保密。根據彭博社的Mark Gurman報導，蘋果一直致力於為下一代 iPad Pro 重新設計配件。去年的另一份報告暗示Apple Pencil 3將配備可互換的磁性筆尖。

蘋果也一直在開發新的 iPad Pro 型號。據傳言，它將配備 OLED 顯示器、M3 晶片，甚至可能支援 MagSafe 技術。根據iOS 17.4測試版，新款iPad Pro在橫向時也將前置鏡頭置於頂部。

古爾曼先前表示，蘋果預計將在3月左右發布新款iPad，屆時iOS 17.4將向公眾發布。

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