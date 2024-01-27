一周2起恐怖大火「52人遇難」！　大陸下令消防安全大整治

▲江西火災造成39死9傷。（圖／翻攝自秒拍）

文／中央社

鑑於中國1月以來公共安全事故頻傳傷亡慘重，中國國務院安委辦決定即日起至3月底在全國展開「消防安全集中除患攻堅大整治」行動，重點整治違規施工和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和廣告看板等。

新華社報導，中國國務院安委辦日前發布「關於開展消防安全集中除患攻堅大整治行動的通知」。內容首先提到，1月24日江西省新余市店鋪發生火災，造成39死9傷；1月19日河南省方城縣獨樹鎮英才學校宿舍發生火災，造成兒童13死1傷。一週之內連續發生重大火災事故，「暴露出的問題教訓極為深刻」。

安委辦表示，透過這一「大整治行動」，要堅決扭轉大火「多發連發的被動局面」。透過集中「大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導」行動，全面排查「九小場所」（小型學校幼兒園、小型醫療機搆、小商店、小餐飲、小旅店、小歌舞娛樂、小網咖、小美容洗浴、小生產加工企業）、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患。

這項通知並說明，前述的「多業態混合生產經營場所」，包括集餐飲、住宿、娛樂、商業、倉儲、文化、體育、培訓等多業態多功能於一體的經營場所，分租、轉租形成生產、儲存多種功能的勞動密集型企業等場所；而「人員密集場所」則包括賓館飯店、公共娛樂場所、大型商業綜合體、醫院、寄宿制中小學、養老院、旅遊場所、兒童福利院等場所。

通知針對整治重點指出，為深刻汲取上述2項重大火災的教訓，這項行動將集中整治違法違規施工作業和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和廣告看板等現象。像是未經審批及違規轉包施工、違規使用明火作業、堵塞或封閉疏散出口和消防車通道、緊急廣播照明標誌損壞、在影響逃生和滅火處設置防盜網、鐵柵欄、廣告看板等。

這項通知宣示，要集中開展「大排查行動」，由各地區發布上述重點場所整治通告，全面發動三類場所自查自改消防安全突出風險隱患，要求場所責任人、管理人帶隊開展自查，並簽字確認自查記錄存檔備查。各有關部門和單位要製發重點場所消防檢查要點，組織開展行業領域消防安全大排查，查清行業領域突出風險隱患。

同時，要組織發動公安派出所、消防工作站所、綜合執法隊伍等「基層力量」開展排查。對難以整治的突出風險隱患，及時向鄉鎮政府、街道辦事處報告，組織相關部門聯合查處。

此外，對於單位場所逾期不改或拒不整改的，要「硬起手腕，用足用好執法手段，依法從嚴、從重、從快處理」。對存在嚴重失信行為者要錄入「信用管理平台」，實施聯合懲戒。對涉嫌犯罪者加強行刑銜接，依法追究刑事責任，絕不姑息遷就。

通知要求，各地區並要集中曝光典型隱患、突出問題和嚴重違法行為，向社會公布單位名稱和具體問題。對於隱患問題特別突出、違法行為特別嚴重的，協調中央媒體、省級和當地主流媒體曝光，推動隱患整改。並利用媒體平台大力宣傳舉報投訴管道，落實相關獎勵措施，發動公眾舉報火災隱患和消防違法行為。

另外，對問題突出的行業，要組織基層政府、行業部門開展約談，發出「工作警示函」。各地區集中掛牌督辦一批重大火災隱患，形成「強大的震懾效應」。

通知要求，行動遲緩、工作敷衍的，查不出問題、發現問題不處理的，要通報批評、督辦整改，問題嚴重的嚴肅問責追責。除患攻堅大整治行動期間，發生群死群傷火災事故的，按程序啟動責任倒查機制，依規依紀依法嚴肅追究相關人員責任。