　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一周2起恐怖大火「52人遇難」！　大陸下令消防安全大整治

▲▼ 江西火災。（圖／翻攝自秒拍）

▲江西火災造成39死9傷。（圖／翻攝自秒拍）

文／中央社

鑑於中國1月以來公共安全事故頻傳傷亡慘重，中國國務院安委辦決定即日起至3月底在全國展開「消防安全集中除患攻堅大整治」行動，重點整治違規施工和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和廣告看板等。

新華社報導，中國國務院安委辦日前發布「關於開展消防安全集中除患攻堅大整治行動的通知」。內容首先提到，1月24日江西省新余市店鋪發生火災，造成39死9傷；1月19日河南省方城縣獨樹鎮英才學校宿舍發生火災，造成兒童13死1傷。一週之內連續發生重大火災事故，「暴露出的問題教訓極為深刻」。

安委辦表示，透過這一「大整治行動」，要堅決扭轉大火「多發連發的被動局面」。透過集中「大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導」行動，全面排查「九小場所」（小型學校幼兒園、小型醫療機搆、小商店、小餐飲、小旅店、小歌舞娛樂、小網咖、小美容洗浴、小生產加工企業）、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患。

這項通知並說明，前述的「多業態混合生產經營場所」，包括集餐飲、住宿、娛樂、商業、倉儲、文化、體育、培訓等多業態多功能於一體的經營場所，分租、轉租形成生產、儲存多種功能的勞動密集型企業等場所；而「人員密集場所」則包括賓館飯店、公共娛樂場所、大型商業綜合體、醫院、寄宿制中小學、養老院、旅遊場所、兒童福利院等場所。

通知針對整治重點指出，為深刻汲取上述2項重大火災的教訓，這項行動將集中整治違法違規施工作業和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和廣告看板等現象。像是未經審批及違規轉包施工、違規使用明火作業、堵塞或封閉疏散出口和消防車通道、緊急廣播照明標誌損壞、在影響逃生和滅火處設置防盜網、鐵柵欄、廣告看板等。

這項通知宣示，要集中開展「大排查行動」，由各地區發布上述重點場所整治通告，全面發動三類場所自查自改消防安全突出風險隱患，要求場所責任人、管理人帶隊開展自查，並簽字確認自查記錄存檔備查。各有關部門和單位要製發重點場所消防檢查要點，組織開展行業領域消防安全大排查，查清行業領域突出風險隱患。

同時，要組織發動公安派出所、消防工作站所、綜合執法隊伍等「基層力量」開展排查。對難以整治的突出風險隱患，及時向鄉鎮政府、街道辦事處報告，組織相關部門聯合查處。

此外，對於單位場所逾期不改或拒不整改的，要「硬起手腕，用足用好執法手段，依法從嚴、從重、從快處理」。對存在嚴重失信行為者要錄入「信用管理平台」，實施聯合懲戒。對涉嫌犯罪者加強行刑銜接，依法追究刑事責任，絕不姑息遷就。

通知要求，各地區並要集中曝光典型隱患、突出問題和嚴重違法行為，向社會公布單位名稱和具體問題。對於隱患問題特別突出、違法行為特別嚴重的，協調中央媒體、省級和當地主流媒體曝光，推動隱患整改。並利用媒體平台大力宣傳舉報投訴管道，落實相關獎勵措施，發動公眾舉報火災隱患和消防違法行為。

另外，對問題突出的行業，要組織基層政府、行業部門開展約談，發出「工作警示函」。各地區集中掛牌督辦一批重大火災隱患，形成「強大的震懾效應」。

通知要求，行動遲緩、工作敷衍的，查不出問題、發現問題不處理的，要通報批評、督辦整改，問題嚴重的嚴肅問責追責。除患攻堅大整治行動期間，發生群死群傷火災事故的，按程序啟動責任倒查機制，依規依紀依法嚴肅追究相關人員責任。

ET快訊
氮氣死刑過程曝！他悚「如22分鐘恐怖電影」
載8歲女兒「擦撞單車」！　男騎士噴飛血流滿地
圖多／電玩展妹子火力全開　現場看到飽
快訊／愛莉莎莎道歉了！　提7聲明
超哥開扁Toyz「YTR譏笑女生狂哭叫」！　正妹店員怒發聲
驚險畫面！貨沒綁緊全噴了　「百公斤水泥袋」砸女騎士
老司機曝「排毒一條街」極樂玩法　警方說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連續2年下降！　陸2023年工業利潤下降2.3%

一周2起恐怖大火「52人遇難」！　大陸下令消防安全大整治

提振房地產市場　廣州進一步調整限購政策

知名藝人夫妻「最凄慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警

陸諾魯復館組長：與陸建交太平洋島國「諾魯不會是最後一個」

科目三變招魂舞！靈堂、墳前搖擺大跳　網傻眼：磕墓三？

28歲女當「職業伴娘」多達60次！曝入行眉角：新娘會要求素顏

大陸留學生騷擾海外民主活動人士案　被判有罪

與章子怡離婚不到半年！汪峰傳將有第四段婚姻　工作室：子虛烏有

女貪官索賄只要「黃金」！「2936萬金條」藏跑步機...鋸開畫面曝

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

連續2年下降！　陸2023年工業利潤下降2.3%

一周2起恐怖大火「52人遇難」！　大陸下令消防安全大整治

提振房地產市場　廣州進一步調整限購政策

知名藝人夫妻「最凄慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警

陸諾魯復館組長：與陸建交太平洋島國「諾魯不會是最後一個」

科目三變招魂舞！靈堂、墳前搖擺大跳　網傻眼：磕墓三？

28歲女當「職業伴娘」多達60次！曝入行眉角：新娘會要求素顏

大陸留學生騷擾海外民主活動人士案　被判有罪

與章子怡離婚不到半年！汪峰傳將有第四段婚姻　工作室：子虛烏有

女貪官索賄只要「黃金」！「2936萬金條」藏跑步機...鋸開畫面曝

吐瓦魯挺台總理落選　外交部：當選議員多支持台吐邦誼

112年第4季經濟指標出爐　台中市12項勇奪全國第一

波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

伊能靜：人生就是要「無為而治」、不去控制才能趕走焦慮

巴黎高訂周／韓韶禧秀場追星娜塔莉波曼！　Dior仙氣雲紋綢改造70年前禮服

英國鋼琴家「魔法攻擊」重返爭議現場演奏　喊：今天沒有中共

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

日星巴克「歌劇院星冰樂」又出新口味！莓果酸甜好滋味　撒金粉超浪漫

載8歲女兒買午餐「擦撞單車」人噴飛血流滿地　雲林男昏迷送醫

1年義務役入伍　大學長喊「必遇到1事」爆共鳴：軍中神奇魔力

好冷！4坨肥肥麻糬貓塞滿暖爐桌 露「同款鳳眼」瞪奴才：沒位置啦

大陸熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

28歲女當「職業伴娘」多達60次曝眉角

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

女貪官索賄只要「黃金」！「2936萬金條」藏跑步機

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

早上一杯咖啡！29歲直播主罹最凶險胃癌

秦始皇第一陪葬墓「開箱」 運棺「四輪獨輈車」首面世

大陸留學生騷擾海外民主活動人士案　被判有罪

靈堂、墳前大跳科目三　網傻眼：磕墓三？

汪峰將再婚？工作室回應

ASML提前取消對華出口訂單 陸駐歐盟大使：別低估中國人聰明才智

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多熱門

相關新聞

陸諾魯復館組長：與陸建交太平洋島國諾魯不會是最後一個

陸諾魯復館組長：與陸建交太平洋島國諾魯不會是最後一個

中國和諾魯24日恢復外交關係。大陸央視的新媒體帳號「日月譚天」專訪了大陸外交部駐諾魯使館復館小組組長王旭光參贊。王旭光表示，是諾魯方面自主作出的主權決定，並向中方表達了復交意願。他還稱，與中國大陸建交的太平洋島國，「相信諾魯絕對不會是最後一個」。

靈堂、墳前大跳科目三　網傻眼：磕墓三？

靈堂、墳前大跳科目三　網傻眼：磕墓三？

美媒：英商人遭中國政府「關押」曾在中工作40年

美媒：英商人遭中國政府「關押」曾在中工作40年

33樓往下衝！女子遇火災僅抓「3貓1狗」逃生

33樓往下衝！女子遇火災僅抓「3貓1狗」逃生

韓國牛奶價格創14年新高！「中國冰淇淋」爆紅

韓國牛奶價格創14年新高！「中國冰淇淋」爆紅

關鍵字：

消防安全中國整治行動公共安全火災

讀者迴響

熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面