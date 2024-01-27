德德獻聲夜夜秀！被問鄭運鵬靠兒選　帥回：這是你的問題不要推給我

▲民進黨立委鄭運鵬在網路節目《賀瓏夜夜秀》打給兒子德德。（圖／翻攝自YouTube／賀瓏夜夜秀）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委鄭運鵬挑戰連任失利，不過在選戰後期，由於兒子「德德」伴隨車掃，堪比韓星的亮眼外型引來高度關注，在鄭運鵬敗選後，這股話題還轉移至社群平台Threads上持續發燒。鄭運鵬近日受邀網路節目「賀瓏夜夜秀」訪聞時，call out問德德「誰在靠兒子選舉？」不料，德德帥回，「這是你的問題，不要推給我」。

鄭運鵬在網路節目《賀瓏夜夜秀》的「酸民百萬富翁」環節，被主持人賀瓏問及「某某人靠兒子選？」選項有四，YouTuber蔡阿嘎、鄭運鵬、立委余天、遊戲實況主統神，此時鄭運鵬打趣做出離場的動作，賀瓏趕緊向前拉住鄭運鵬，並安撫鄭運鵬「答案不見得是你」。

然而，鄭運鵬哀號地說，「天哥（余天）」，並表示，自己對不起余天，不過，他隨即覺得既然自己的名字被放進了選項之中，就決定使用call out給德德來搶救他度過這一題。

電話接通後，鄭運鵬問德德，「你是當選的那個德德（賴清德），還是我家的那個德德？」德德暖回，「我是你家的德德」，此話引來全場尖叫聲。

鄭運鵬接著質問德德，你怎麼接電話時，說「喂」，應該要說「爸爸」，並將賀瓏的問題轉問德德，「這題有一個答案是你爸爸，你覺得呢？」

德德似乎對鄭運鵬的提問感到困惑，鄭運鵬進一步追問，「爸爸有靠你選舉嗎？」，德德則趣回，「爸爸沒有嗎？」

面對德德神回，再度引來了全場熱烈的掌聲，鄭運鵬則相當無奈，沒想到德德進一步帥回，「這是你的問題，還是我的問題？不要推給我」。鄭運鵬最後不敵德德的機智反應，邀請德德向現場的來賓說謝謝。

▼民進黨立委鄭運鵬在網路節目《賀瓏夜夜秀》打給兒子德德。（圖／翻攝自YouTube／賀瓏夜夜秀）