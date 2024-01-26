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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政界第一槍詹江村拒上《賀瓏夜夜秀》　84字道歉聲明曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》因邀請《央視》前調查記者王志安評論台灣選舉，引發訕笑身障者爭議。國民黨籍桃園市議員詹江村開出政界第一槍，表明如果《賀瓏夜夜秀》邀請他上節目，「本人不會接受邀請」，因為他不會吞火也不會跳舞。

▲▼詹江村打滾諷羅智強「只要肯德基」 　今晚改PO敬禮照：感謝成全。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

▲詹江村發聲拒上《賀瓏夜夜秀》。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

詹江村25日在臉書發出一篇84字的「道歉聲明」，文章一開頭就先道歉，「很抱歉，如果夜夜秀邀請本人上節目，本人不會接受邀請。雖然本人知道，夜夜秀不可能邀請我，因為本人不會吞火，也沒身材可以賣弄色相跳熱舞，本人有自知之明，所以先拒絕。」疑似是在影射民進黨立委鄭運鵬在節目上表演吞火、台灣基進黨吳欣岱Cosplay娜美跳舞的事情。

▲▼鄭運鵬《夜夜秀》表演吞火　要在帳號發：賀瓏是民進黨的好朋友。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▼▲鄭運鵬在節目上表演吞火（上圖），吳欣岱則是現場熱舞（下圖）。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

文章公開之後，網友們紛紛留言表示，「村長好有哏」、「村長真幽默」、「哈哈哈哈哈，先自保」、「不是每個人都適合上脫口秀節目」；桃園市議員梁為超也現身留言調侃，「哈哈哈，為什麼都這麼有哏？」

不過，關於《賀瓏夜夜秀》的爭議，曾被列為贊助商的基進黨24日表示，這樣的演出方式不尊重身障族群更否定台灣民主意義，將提告《賀瓏夜夜秀》與其背後的薩泰爾娛樂，要求民事損害賠償，並呼籲所有曾經上過薩泰爾娛樂公司節目的政治人物，以及被列為「贊助商」的品牌，聯合起來向薩泰爾娛樂求償。

鄭運鵬日前也透過臉書發聲，表明自己在媒體報導之前完全不知情，也不可能認同王志安的評論，希望製作單位和當事人能為該內容致歉。

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