茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？

▲鄭運鵬澄清錄製時不同來賓沒有同台，也是看網路才知道王志安講什麼。（圖／翻攝STR Network YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

中國記者王志安日前在網路節目「賀瓏夜夜秀」暗諷，民進黨提名罹患罕病的律師陳俊翰擔任不分區立委，是靠「殘疾人」上台煽情催票，引發歧視爭議。不過節目昨（24）晚間播出立委鄭運鵬受訪片段，引發民進黨政策會執行長王義川留言質問，「你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？」鄭運鵬則說明，他並未在王志安節目錄製現場。

王義川昨天晚間透過社群平台留言質問鄭運鵬，「你參加的節目，賀瓏附和中國人訕笑陳俊翰，你沒抗議，請你直接要求賀瓏本人公開道歉，影片下架，別囉嗦！」鄭運鵬說明，「我不在現場，也是剛剛看網路才知道那一段在講什麼」；不過王義川留言續指，「那你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？把影片下架嗎？」

鄭運鵬也透過社群平台Threads說明始末指出，上星期六去錄賀瓏夜夜秀，這是自己在1月13日後唯一的一次錄影，也是唯一一次的訪問。他說，從政20多年了，他對自己的政治判斷有把握；年紀50歲了，他對自己的幽默感有自信；和火舞團練那麼久了，他對自己的吞火技術很滿意；孩子都爆紅了，他對自己比「鄭運鵬的兒子」更受歡迎自信「爆鵬」。

鄭運鵬表示，這次錄影對自己來說是很新鮮的，這不是政論節目，不同來賓沒有同台，是一段一段分開錄，「所以我不知道其他來賓在做什麼，也沒有遇到。不過，我相信，當天台下的觀眾都知道我要表達什麼。我會讓他們有歡笑、有學習、有改變，而且我一定是最受歡迎的那一位」。