台中毒舌女社區貼公告...酸鄰「開會不帶腦嗎」　判賠5千元

▲女不滿鄰居，在公佈欄貼公告酸她「去開會是不帶腦的嗎？」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台中報導

台中一名林姓女子，不滿女鄰居擅自將社區監控室上鎖，在公佈欄貼公告酸她「去開會是不帶腦的嗎？」台中地方法院審理後，依公然侮辱罪判處罰金5000元。

判決書指出，林女與楊女為同社區住戶，因楊女未經社區管理委員會同意，逕自將社區監控室上鎖，林女在1樓公佈欄上張貼公告，內容為「去開會是不帶腦的嗎？大腦是一個很棒的東西，真希望ooo有，真難溝通，有理說不清」等，楊女火大報警。

林女否認犯行，辯稱楊女都有出席會議，卻還是問為何放棄公積金，她在公告上說楊女沒有帶腦，是因為楊女還在問開會的內容。

檢方認為，林女若欲提醒會議內容，縱然涉及社區公共事務，仍可用委婉之文字為之，林女指摘楊女於會議中提出質疑為不經大腦之魯莽行為且難以溝通，已使該社區住戶閱覽公告後，對楊女人格評價有所貶損，足認已該當公然侮辱之行為。

法院審酌，林女與楊女為上下樓鄰居關係，雖細故有所爭執，竟不思理性解決，貼公告影射辱罵楊女，使楊女感受難堪，念林女犯後坦承犯行，雖有調解意願，但迄未與楊女達成調解，台中地方法院依公然侮辱判處罰金5000元，得服勞役，全案還可上訴。