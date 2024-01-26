酒吧老闆37次酒駕、超速拒繳罰緩　執行署出狠招讓他捧出現金

▲北市南港區張姓男子酒駕、超速、未繳停車費等37次違反交通規則，未繳13萬3500元罰鍰，險害租客店面遭查封。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

北市張姓男子經營酒吧，酒後載客人返家，慘遭攔檢開罰，不僅如此還屢次交通違規遭開罰37次累計13萬3500元罰緩，他因遲遲未繳納遭移送士林分署執行。士林分署僅扣得6500元存款，最後查到張男位於南港有房產出租給人經營餐廳，決定前往查封其屋，張男知悉後，立刻與父親捧錢繳清。

士林分署表示，36歲張男去年4月酒駕行經中山區農安街遭警攔查，因酒測數值過高且再犯，交裁所罰9萬元並吊銷駕照，但誇張的是，他同時還有超速、違規停車、未繳停車費及不依限參加定期檢驗等高達37次違反交通規則事實，一共累欠13萬3500元，一毛均未繳。

交裁所從去年10月陸續移送士林分署執行，經執行存款，僅扣得6500元，顯得不足清償欠款。分署深入追查後，發現張男2022年從奶奶那邊受贈位於南港中南段房子，決定於今年1月24日前往查封，到現場才發現該屋有日式餐廳承租，且每月租金為4萬餘元，執行人員當場一併查扣租金。

▲張姓男子與父親赴士林分署繳清罰緩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張男得知房子被查封，也擔心影響租客承租意願而損失固定租金收入，當日下午5時許捧現金和父親前往繳清，同時還向書記官表示，去年酒駕是因為好心載酒吧客人回家，但覺得很清醒才決定送醉客回家，結果被警察攔檢，當天做了錯誤示範，當下也想讓客人知道酒駕會有什麼後果，所以就接受酒測，保證未來不會酒後開車。

士林分署確認張男繳清全部罰鍰後，隨即以電子公文函請地政機關塗銷查封登記並請張男自行除去封條，同時也一併撤銷扣租命令，全案順利落幕。



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