　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒吧老闆37次酒駕、超速拒繳罰緩　執行署出狠招讓他捧出現金

▲▼ 士林分署查封 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市南港區張姓男子酒駕、超速、未繳停車費等37次違反交通規則，未繳13萬3500元罰鍰，險害租客店面遭查封。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市張姓男子經營酒吧，酒後載客人返家，慘遭攔檢開罰，不僅如此還屢次交通違規遭開罰37次累計13萬3500元罰緩，他因遲遲未繳納遭移送士林分署執行。士林分署僅扣得6500元存款，最後查到張男位於南港有房產出租給人經營餐廳，決定前往查封其屋，張男知悉後，立刻與父親捧錢繳清。

士林分署表示，36歲張男去年4月酒駕行經中山區農安街遭警攔查，因酒測數值過高且再犯，交裁所罰9萬元並吊銷駕照，但誇張的是，他同時還有超速、違規停車、未繳停車費及不依限參加定期檢驗等高達37次違反交通規則事實，一共累欠13萬3500元，一毛均未繳。

交裁所從去年10月陸續移送士林分署執行，經執行存款，僅扣得6500元，顯得不足清償欠款。分署深入追查後，發現張男2022年從奶奶那邊受贈位於南港中南段房子，決定於今年1月24日前往查封，到現場才發現該屋有日式餐廳承租，且每月租金為4萬餘元，執行人員當場一併查扣租金。

▲▼ 士林分署查封 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲張姓男子與父親赴士林分署繳清罰緩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張男得知房子被查封，也擔心影響租客承租意願而損失固定租金收入，當日下午5時許捧現金和父親前往繳清，同時還向書記官表示，去年酒駕是因為好心載酒吧客人回家，但覺得很清醒才決定送醉客回家，結果被警察攔檢，當天做了錯誤示範，當下也想讓客人知道酒駕會有什麼後果，所以就接受酒測，保證未來不會酒後開車。

士林分署確認張男繳清全部罰鍰後，隨即以電子公文函請地政機關塗銷查封登記並請張男自行除去封條，同時也一併撤銷扣租命令，全案順利落幕。


● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／歹徒縱火砍傷經理　郵局慘況曝光
LIVE／柯文哲軍令！跑票開除黨籍　誰摔死李新？盛竹如有罪定
快訊／火燒郵局！　歹徒持開山刀搶劫砍經理
快訊／來台灣找朋友　男陳屍北車旁旅館
人妻當街遭性侵、拔毛慘死！　老公愣：不知道在做什麼
尾牙沒揪選將　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重
和周玉蔻吵起來了！　游錫堃罕見動怒連20罵
新竹爸帶女兒吃消夜「被圍砍骨頭露出」！　女驚喊：砍錯人了
快訊／謝淑薇逆轉奪澳網混雙冠軍！　生涯第7座大滿貫金盃到手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

宜蘭拖板車駕駛半夜恍神...自撞頭城大橋橋墩　頭+手腳受傷送醫

酒吧老闆37次酒駕、超速拒繳罰緩　執行署出狠招讓他捧出現金

黑熊Hundiv野放台東！2個月後傳死亡訊號　證實已長眠殼斗森林

快訊／來台灣找朋友…韓國男陳屍「北車旁商旅」！警封鎖現場

快訊／國1南下「轎車撞進緩撞車底」！　26歲男胸口疼痛送醫

新營民宅火警「洗澡來不及逃」母子雙亡　4歲女兒呼吸器搶命中

借錢哥出沒商圈找肥羊　台中警鷹眼識破這特徵活逮...揹3條通

本票騙房產手法曝！假債務換調解書　上億房產被過戶屋主全不知

義務役恢復1年！士檢深入部隊與軍方座談：以司法作國軍堅實後盾

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

宜蘭拖板車駕駛半夜恍神...自撞頭城大橋橋墩　頭+手腳受傷送醫

酒吧老闆37次酒駕、超速拒繳罰緩　執行署出狠招讓他捧出現金

黑熊Hundiv野放台東！2個月後傳死亡訊號　證實已長眠殼斗森林

快訊／來台灣找朋友…韓國男陳屍「北車旁商旅」！警封鎖現場

快訊／國1南下「轎車撞進緩撞車底」！　26歲男胸口疼痛送醫

新營民宅火警「洗澡來不及逃」母子雙亡　4歲女兒呼吸器搶命中

借錢哥出沒商圈找肥羊　台中警鷹眼識破這特徵活逮...揹3條通

本票騙房產手法曝！假債務換調解書　上億房產被過戶屋主全不知

義務役恢復1年！士檢深入部隊與軍方座談：以司法作國軍堅實後盾

張衛健遭「懸空鋼琴砸身」！演場會彩排出意外　工作人員大叫衝上前

傳中國施壓伊朗約束葉門叛軍　否則波及雙邊貿易

張延廷／軍購創紀錄 武器誰操作？速改造國軍

車銀優「想和往常一樣幫文彬慶生」　自彈自唱特選曲：謝謝你到夢裡來

誰來扛12強賽中華隊教頭？楊清瓏：人選討論中、組訓事務2月明朗

英特爾財測不如預期盤後重挫10%　攜手合作聯電也重挫4%

韓國首創「蔚山教育聯盟」10月舉辦　邀台、日、澳職棒潛力較勁

中投、欣裕確定充國庫　國民黨轟：黨產會違憲違法

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

韓國牛奶價格創14年新高！乳製品漲價　「中國冰淇淋」價格低爆紅

社會熱門新聞

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

辣妹醉倒天橋痛醒崩潰！撿屍男求：再一下下就好

新北重陽橋新設機車引道　預計3月通車

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

客戶拿磚頭怒砸裝潢工賓士　車窗＋板金都毀了

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

快訊／新北8消防員涉賄　2聲押、6交保

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

新北8消防員賣消息給葬儀業者　若涉賄面臨重判

更多熱門

相關新聞

酒駕男欠國庫3萬中風無力繳納　分署贈慰問金紓困

酒駕男欠國庫3萬中風無力繳納　分署贈慰問金紓困

桃園市中壢區邱姓男子因未繳納酒駕罰鍰、違反強制汽車責任保險法罰鍰共計3萬元，桃園市交通事件裁決處、交通部公路局新竹區監理所中壢監理站陸續移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，分署人員執行過程發現，邱男於2018年11月間中風，導致生活無法自理，無工作能力自然無力繳交罰鍰；桃園分署人員昨（24）日至中壢區某長照中心訪視邱男並致贈慰問金，邱男積欠罰鍰部分則依法撤銷扣押命令，邱男對於分署人員善舉頻頻點頭致意。

執行署罕見查封原鄉石板屋　一關鍵急喊卡

執行署罕見查封原鄉石板屋　一關鍵急喊卡

台東小貨車左轉與機車相撞　騎士送醫不治

台東小貨車左轉與機車相撞　騎士送醫不治

士檢拍賣3名車　賓士休旅139萬拍出　

士檢拍賣3名車　賓士休旅139萬拍出　

酒駕被罰9萬欠6年祖產遭查封　男立馬付清

酒駕被罰9萬欠6年祖產遭查封　男立馬付清

關鍵字：

士林執行署酒駕查封南港

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面