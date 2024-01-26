快訊／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥「沒文化土流氓」：打擾用餐

▲Toyz回顧當下經過。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）



記者鄒鎮宇／綜合報導

直播主Toyz被YouTuber「超哥」痛毆，頭部縫了11針。對此，Toyz於26日晚間直播時表示，他到超甲組海鮮前有先得到店長、店員的同意，但超哥卻在沒經過他同意的情況下打擾他用餐，還先罵髒話，氣得他大罵「X你X！沒文化土流氓」。

Toyz表示，他沒同意超哥打擾他用餐，「不速之客，我有說你可以進來打擾我用餐嗎？這麼沒文化嗎？這個華人？你華人代表耶，人家在用餐不要打擾不是基本的嗎？我來你的店吃飯，先問你家店長、店員，你說可以的耶」，「你華人文化怎麼這麼沒禮貌啊，我來他X吃飯，你怎麼可以直接進來我的飯桌裡面，我有想要跟你聊天嗎？就是沒禮貌嘛，跟我講什麼華人文化」。

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Toyz說，超哥知道他年紀跟小女孩年紀時，說了一聲「哇操」，「這個人好意思跟我說在小女孩面前不要說髒話？這個人一進來問都沒問就坐下來了，X你X，沒文化土流氓，去死好不好」。

此外，他起初沒有要跟超哥聊食物，但超哥要他評一下才開頭。他認為，他在超哥來之前，吃東西都有說好吃跟不好吃，並非帶有私怨，且是對方要求點評他才開口說醋飯難吃。