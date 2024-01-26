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社會 社會焦點 保障人權

失智婦迷途寒雨路中閒晃　熱心民眾攔車報警助返家

▲范婦外出買菜卻忘記回家路，細雨中走在路中引起路人注意，警方獲報協助返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲范婦外出買菜卻忘記回家路，細雨中走在路中，引起路人注意前往攙扶。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區一名年近7旬的失智老婦，日前向家人表示外出買菜，半途卻忘記為什麼出門，想返家卻又忘記回家的路，獨自走在馬路中，民眾見狀，連忙引導經過車輛，並將老婦攙扶到路旁，通報警方前來處理，警方到場，老婦不發一語，警員只到先帶回派出所安置，在警員細心查詢下，終於聯繫上婦人家屬。

據了解，本周二（23日）早上10許，住在土城金城路二段的69歲范姓婦人，丈夫表示要到菜市場逛逛，隨即就自行外出，走到半途范婦突然失去記憶，開始在馬路中央閒晃，引起路人注意，路人連忙警示後方車輛，並上前幫范婦撐傘，攙扶到騎樓內的椅子坐下。

▲范婦外出買菜卻忘記回家路，細雨中走在路中引起路人注意，警方獲報協助返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲路人將范婦扶到騎樓坐下，等待警方前來協助。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報抵達，由於氣溫驟降又飄著細雨，警員擔心范婦受寒，先將婦人送上警車帶回所內安置；所內其他警員發現，婦人非常眼熟，之前曾處理過其迷失相關案件，馬上連絡婦人丈夫；婦人丈夫表示，妻子記憶力好壞不定，偶爾會出現失智情況，向警方表達感謝後，就帶著婦人返回家中。

▲范婦外出買菜卻忘記回家路，細雨中走在路中引起路人注意，警方獲報協助返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方聯繫上范婦丈夫，並交其帶回家中。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城分局提醒，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，也提醒外出記得配帶證件或失智手環，或在衣物標示姓名和聯絡電話，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。

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