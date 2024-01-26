黃色小鴨占領高雄！網看「小鴨紅綠燈」全融化　期間限定地點曝

記者賴文萱／高雄報導

黃色小鴨睽違10年重回高雄港愛河灣，成為最受高雄市民矚目的焦點，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於1/27在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場。今年市府特別邀來2隻小鴨，配合活動展開，高雄市政府也設計隱藏小彩蛋，期間限定讓小鴨躍上行人號誌燈，不少網友看了大讚「好有誠意」！

▲黃色小鴨重回高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲黃色小鴨佔領高雄！期間限定「小鴨紅綠燈」，網一看全融化。（圖／記者賴文萱翻攝）

為共同迎接黃色小鴨於1/27-2月底愛河灣展示，市府交通局於蓬萊路，公園路，五福路及海邊路等8處路口，利用行人號誌燈加裝黃色小鴨顯示看版，該顯示看版會輪播搭乘大眾運輸看小鴨的概念，盼透過創意發想吸引民眾於2024冬日遊樂園與燈會活動期間，多多搭乘輕軌與捷運等大眾運輸前往會場。

交通局表示，這個創意設備為期間限定，預計於3月份拆回原有的紅綠燈。想要追看小鴨紅綠燈的民眾，可前往設置路口包括蓬萊七賢，公園大勇，公園五福，五福河東，海邊英雄，海邊青年，海邊永平與海邊苓南前路口等8處。

▲黃色小鴨佔領高雄！交通路線一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少網友看了小鴨紅綠燈後大讚「太可愛了」、「太勾追了」、「好有誠意」、「高雄真的很棒」，也有人笑稱「小鴨無所不在」、「有種全面攻陷的感覺」、「薑母鴨季節要來了」。