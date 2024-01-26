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大陸 大陸焦點 特派現場

專家：中國退休年齡偏低　養老金政策需要一定改革

▲▼安徽淮南：社區開設老年食堂方便老人就餐。（圖／CFP）

▲安徽淮南老年食堂。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸人口負增長及老齡化問題日益嚴重。對此，西班牙對外銀行亞洲首席經濟學家夏樂表示，中國的退休人士的年齡在全球來講是相對比較低的，特別是跟發達國家相比，「美國退休年齡六十七歲，很多歐洲國家退休年齡也超過六十五歲。」

夏樂提到，從全球角度來看，許多國家已經進入了老齡化社會，並出現了人口負增長的情況，包括日本、歐洲和韓國，以日本為例，雖然人口負增長對其經濟產生了負面影響，但這種影響在某種程度上可能被誇大了，「除了人口負增長，日本還面臨其他問題，如泡沫破裂和不正確的政策，這些都對其經濟狀況產生了負面影響。」

▲▼老人,老婦,長輩,年老,衰老,皺紋,拐杖。（圖／CFP）

夏樂指出，人口負增長對經濟的影響主要來自兩個方面。首先，隨著老年人口不斷增加，而年輕人口不足，會導致生產者數量減少﹔同時，消費者數量相對增加，給養老金系統帶來巨大壓力，「因為工作人口減少，需要撫養的人口增多，現有的養老金體系可能會出現問題，這會給國家財政帶來較大負擔。這種影響在出現老齡化和快速老齡化的社會中是普遍存在的。」

夏樂認為，總體來說，人口負增長可能會對社會創造力帶來影響，現在的經濟最重要的發展動力是生產率的提高和創新性，中國製造業之所以發展得這麼好，很大程度上是在「幹中學」，在不停地創新，所以人口負增長可能對於這方面有很大的影響。

夏樂說，對於中國來講，還是有一些空間的，比如說可以用智能化、自動化替代勞動力；在養老金方面也需要進行一定的改革，「現在中國的退休人士的年齡在全球來講是相對比較低的，特別是跟發達國家相比，美國退休年齡六十七歲，很多歐洲國家退休年齡也超過六十五歲。」

▲▼老人與狗,老人,遛狗,柴犬,馬爾濟斯。（示意圖／CFP）

夏樂還說，在創新能力方面，中國的好處是人口基數大，有一千萬人創新和有一億人創新，這不是一個概念，「我們參與創新的人數其實要遠遠高於其他國家，所以我們要提高個人的能力，增加人口的素質，增強他們參與創新的能力，如果外邊再有好的環境，那麼我相信中國應該還是有很多機會的，畢竟我們的人口基數很大，不到1000萬的出生人口其實是很多國家人口的總數。」

夏樂強調，特別是中國還是發展中國家，是中等收入國家，那麼還是有很多空間來發展經濟，所以如果政策得當的話，人口問題對於中國經濟的影響應該沒有想象的那麼可怕。

事實上，中國有不少學者近年都提出了退休年齡延後的主張，復旦大學老齡研究院院長彭希哲去年受訪時就曾說，中國的退休年齡相對較早，男性與女性的平均退休年齡不到56歲，而平均預期壽命是78.2歲，未來還會不斷提高，「這意味著退休以後，還有將近30年時間領取養老金，目前現收現付的養老金制度難以長期維持。」

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