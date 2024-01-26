陸學者：台灣出現「疑獨世代」　有助台海形勢和平穩定

▲賴清德、蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

前中國社科院台研所長周志懷近日在《環球時報》發表評論，稱台灣年輕族群在大選中的投票行為，顯示已經出現「疑獨世代」，對台獨主張開始產生懷疑，也質疑民進黨的治理，這有助於台海形勢的和平穩定。

周志懷以《台獨喪鐘只會越敲越緊》為標題發表評論，他提到，選舉結果表明，台灣雖有非綠但並不存在所謂的「陣營」，國民黨敗選並非「藍白合」破局所致，而是源於長期存在的結構性矛盾。

周志懷指出，自2000年台灣首次政黨輪替以來，國民黨的基本盤不斷遭到侵蝕，執政基礎持續萎縮。面對黨內是否堅持「九二共識」的「和中」與「遠中」路線沖突、飽受詬病的改革與調整能力、困難重重的內部整合、缺乏新鮮血液與青年人認同度低、難以擺脫綠營「親中賣台」抹黑等結構性問題，歷任黨主席雖都高度重視，但始終未能找到有效解決方法，「選舉過程表明，將勝選的希望寄托在他黨身上必然受制於人。」

周志懷認為，從當前形勢來看，台灣政黨競爭已進入本土對決的新階段，在這次選舉中，侯、賴、柯三人「本土對本土」的博弈現象清晰可見，表明2024年島內選舉的政黨間競爭在從過去傳統意義上的統獨對決走向藍綠對決後，已開始轉向當下的本土對決，所謂的本土已不再是民進黨的「專賣店」，對壘陣營底色的變化，勢必牽動島內各主要政黨的政治走向，也對國家和平統一構成一定挑戰。

▼侯友宜、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）



周志懷強調，「疑獨」必然催生台灣新世代的政治轉向，島內年輕族群在2024年選舉中的投票行為，顯示島內已出現「疑獨世代」，年輕選民左右選舉的聲量和能量依然龐大，但民進黨過去的年輕鐵粉已開始流失。

周志懷指出，2014年「太陽花學運」中一些反《海峽兩岸服務貿易協議》的青年學生，雖曾公開表態支持「台獨」，但在步入社會後的十年發展中，在「戰爭與和平」的選擇中，其「台獨」幻想已被現實打得稀碎。無論經歷「太陽花學運」的30歲以上的「三明治世代」，還是20到30歲之間的所謂「後太陽花世代」，對於虛無縹緲甚至會導致兵凶戰危的「台獨」主張開始產生懷疑，對民進黨的貪腐和治理亂象更是強烈質疑。

周志懷指出，特別是選舉過程中美國以及台灣內部「疑賴論」的發酵，更成為促使部分年輕世代遠離甚至拋棄民進黨的重要因素，「疑獨世代」的出現顯然有助於台海形勢的和平穩定。

周志懷說，兩岸涉台學者在談及台海局勢時，屢屢認為台灣站在一個十字路口上，走錯就無法回頭，但兩岸關系的方向與道路都不容試錯，因此並不存在其他可以另外選擇的劇本，「台灣的出路何在？未來方向在哪裡？實際上只有一條路，就是必須統一、必然統一，並沒什麼十字路口可言。」

最後，周至懷還說，「民進黨一些人想入非非地聲稱賴清德當選後大陸與台灣不打交道是不行的，想要改變台灣也是不可能的，奉勸台獨工作者及其追隨者們，死了這條心吧！」

▼柯文哲、吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

