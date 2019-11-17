籲打造兩岸共同市場　陸學者：兩岸關係處在「危險關口」

▲日前在南京召開的2019兩岸企業家紫金山峰會。（圖／記者陳政錄攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華17日表示，當前打造兩岸共同市場已經具備一定條件，然而面對的挑戰則包括兩岸關係仍存在政治障礙，以及岸經濟規模與水平、生產要素、經濟結構、機制體制仍將長期存在差異，應創新思路、先易後難，採取靈活務實舉措逐步推進。

《中評社》報導，由華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所主辦的「推進兩岸和平發展加深兩岸融合學術研討會」在上海舉行，與會的張冠華表示，兩岸政治關係將深度影響兩岸共同市場進程，最終實現將是中長期過程，此外，兩岸經濟規模與水平、生產要素、經濟結構、機制體制仍將長期存在差異，需建構具有兩岸特色的共同市場模式。

他指出，經濟全球化調整態勢下，兩岸如何因勢利導、克服國際政經因素干擾，也是打造兩岸共同市場面臨的重要挑戰，需要構建和深化兩岸共同市場的溝通協商機制、打造兩岸共同市場的方式和步驟、構建兩岸共同治理機制與平台、深化兩岸產業融合發展和在局部區域率先推動兩岸共同市場試驗。

華中師範大學台灣研究院學術委員會主任周志懷則認為，「兩岸關係不是處在十字路口，而是處在危險關口」，台海局勢面臨的風險主要有三，一是蔡英文從「漸進台獨」轉向「激進台獨」的可能性不能完全排除、兩岸民意對抗與島內民意對於台海潛在風險的認知度低和因誤判導致的台海風險大大增加。

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