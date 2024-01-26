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加州最夯手搖飲「竟是台灣品牌」！她曝排隊人潮：取餐等45分鐘

▲▼ 吃茶三千，餐飲升級，手搖飲料 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲吃茶三千台中總店。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人愛喝手搖飲，許多觀光客來台灣也會喝一杯，珍珠奶茶更是被譽為台灣之光，在各個國家都可以看到台灣手搖飲店的身影，一名在加州的台灣網友表示，當地最紅的手搖飲就是台灣的牌子「吃茶三千」，店門口排滿人潮，新開幕的北加州分店也同樣吸引許多人朝聖，店內甚至還有試茶區。

有網友在Dcard發文，「全加州最紅的手搖店居然是台灣的」，身為奶茶控的她，加州所有的手搖飲店都去過了，而老外最愛的手搖飲店就是「吃茶三千」，想喝一杯奶茶，每次排隊都排超久，上網一查才發現，居然是台灣的牌子，「以前在台灣都沒聽過這間店，到美國才知道」。

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原PO坦言，自己也很喜歡這間手搖店，「茶味很重，跟其他手搖店相比完全不一樣」。從照片中可以看到，店門口大排長龍，可見其受歡迎的程度。原PO提到，「吃茶三千」最近在北加州也開了新分店，同樣湧入大量人潮，結帳後須等待30-45分鐘才可以取餐，值得一提的是，店內還設有試茶區。

▲▼ 加州吃茶三千。（圖／翻攝自Dcard）

▲加州吃茶三千。（圖／翻攝自Dcard）

除了吃茶三千外，原PO也推薦其他在加州受歡迎的手搖飲店，位於南加州的Omomo，營業時間還沒到，就有人在外面排隊；還有在小紅書上很熱門的Cloudy Co，以雲頂系列為招牌，此外還有Tan Cha、三喵製茶，都是她在加州常光顧的店。

貼文一出，掀起網友討論，「全世界大部分的知名手搖店都是台灣的」、「除了台灣，其他國家都沒有手搖飲，逛街沒來一杯就是覺得少了什麼」、「因為台灣手搖飲、珍珠奶茶太受歡迎，所以才那麼常也在國外看到飲料店」、「吃茶三千在香港好像也很紅」、「每次出國都會超想念台灣的手搖飲文化」、「我也是先喝到這家，才知道吃茶三千總店在台中，經常會來排一下，茶味真的比較香濃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲取餐須等待30-45分鐘。（圖／翻攝自Dcard）

據了解，在台中擁有20多年歷史的老店「喫茶小鋪」，以創新品牌「吃茶三千」殺出血路，是「喫茶小鋪」的升級概念店，與傳統奶茶店不同，走的是精品化路線，2019年展店中國一線城市 上海、北京 中國展店 廈門、長春、西安、天津等地區，後續發展國際市場，美國紐約、美國加州、日本東京、香港、馬來西亞、泰國、越南、澳洲、新加坡、加拿大等地區都有分店。

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