借錢哥出沒商圈找肥羊　台中警鷹眼識破這特徵活逮...揹3條通

▲▼台中警方逮捕到處借錢、手戴佛珠的男子，還查出揹有3條詐欺通緝。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市43歲蔡姓男子經常在豐原的廟東商圈、一中商圈出沒，再以「錢包反鎖在車內」為由到處借錢，借了錢趁機落跑，被網友譏諷「借錢哥」，蔡嫌日前晚間又現身一中，被眼尖店家發現，警方獲報到場，一眼認出左手戴的佛珠，還查出身揹3條詐欺通緝，將人帶回派出所後送辦。

台中市警察局第二分局育才派出所警員蕭棋擇，日前晚間10點多巡邏發現，1名手戴佛珠的中年男子疑似是經常在商圈借錢不還的「借錢哥」，蕭員立刻上前盤查，果然是蔡嫌，而且還身揹台中、嘉義、台南等地方法院、地檢署3條詐欺通緝，旋即逮捕歸案。

蔡嫌112年多次在商圈閒晃，隨機向店家或好心民眾謊稱「錢包反鎖在車內，要借錢請鎖匠」、「汽車鑰匙忘在車上遭上鎖」、「錢包未帶」等理由借錢，然後搞消失，有人怒而報警，有人就算了，員警雖調閱監視器得知犯嫌特徵，惟苦於蔡嫌居無定所，經多次通知、拘提皆未到案，無法繩之以法。

蔡嫌日前在一中商圈閒晃，疑似想故技重施，結果過馬路時遇上巡邏員警，被員警一眼認出手上戴的大顆佛珠，全案移送台中、嘉義、台南等地檢署偵辦，目前羈押中。