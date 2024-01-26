　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

▲▼位於台北迪化街的「郭怡美書店」。（圖／記者林育綾攝）

▲台北迪化街「郭怡美書店」古色古香，卻有許多遊客進入書店「玩樂」並造成環境髒亂，讓店員發出沉痛長文。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北迪化街「郭怡美書店」獨棟老屋建築加上充滿書香的人文氣息，開幕以來就成為當地新地標，也有不少網美慕名前往拍照；不過書店近日發出一篇多達千字的感慨文，提到越來越多人進書店「玩耍」、佔據空間擺拍，將物品隨意壓在店內販售的書本上；甚至有帶團人馬進店，把書店廁所當公廁，垃圾更經常直接塞爆。店長沉痛寫下長文並發出禁帶飲食禁令，表示「我們只是需要被尊重」。

「郭怡美書店」外觀是巴洛克式紅磚，裡頭為木造建築，老宅改造的氛圍充滿新舊融合美感，還有書香包圍的人文氣息，讓不少人慕名前往。可惜許多人「醉翁之意不在酒」，進書店不是為了看書、買書，僅是為了擺拍、玩樂嬉鬧；也不理會店家提出「使用座位請低消一杯飲料」的規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼位於台北迪化街的「郭怡美書店」。（圖／記者林育綾攝）

▲「郭怡美書店」獨特風格吸引許多人慕名前往。（圖／記者林育綾攝）

書店店長在25日晚間於臉書發出一篇千字長文，提到迪化街在歲末時更加熱鬧，攤商小吃越來越多，許多人邊走邊吃，卻也越來越多人經過書店時進入「玩耍」。文中提到，除了大聲喧嘩，還把自己的包包、採買的物品隨意壓在書店平台的書上，並隨意抓起書本，吆喝同伴擺拍，一團人佔據空間輪流取景。

而在拍照玩鬧結束後，便會找書店內的座椅坐下來休息，甚至一兩人佔據四個座位，把包包丟著輪流上廁所，物品、手搖飲持續佔位，低頭滑手機，無視書店咖啡座位的告示牌「獨立書店經營不易，欲使用座位請低消一杯飲料。」

甚至在書店裡的廁所垃圾桶，也經常被食物、飲料等垃圾塞爆，店長無奈表示「即使我們已經張貼，若要丟棄垃圾，可以請櫃檯店員協助。卻仍然不管不顧的丟在廁所。讓廁所內使用後的衛生紙迅速滿溢出來。」

而這些人在拍完照片、休息足夠、用完廁所後，便拿起東西，輕鬆愉快地離開了書店。「一個兩個三個四個，一整天幾乎沒有停止的時候。」、「每逢假日，書店夥伴們身心就會遭受創傷，工作時的臉色越來越差：我們為什麼要為了這些進書店來玩樂的人這麼辛苦？」

店長還分享一次經歷，一位好心的讀者心想手搖杯不宜帶入書店，於是把未喝完的飲料放在門口桌上，沒想到才不到半小時，桌上已經堆積滿滿食物飲料用畢後的垃圾。

更有藝術家策展時，在展覽準備筆記本，讓觀展的人留言；不料這次裡面竟被隨意塗抹，還留下髒話，讓店員和藝術家都十分挫折，第一次遇到這麼惡意的行為，「為什麼要這樣？」

還曾經有導覽團體擅自帶隊進入，大聲介紹書店格局，打擾在場其他客人的安寧；書店禮貌地將他們請出去後，該團竟然偷偷「化整為零」陸續溜進書店，走到其他樓層集合，再度展開講解，帶團人甚至對團員說，「記得在這邊上一下廁所。」

過程中也有人直接走到櫃檯質問，為什麼天橋不開放，表示想要上去拍照。讓他感慨，「難道書店為了要維持公共性，提供人舒適的閱讀空間，就要成為了公共景區，公共廁所，也還兼具丟垃圾的功能？」

店長表示，不想再因為提供書店的公共性，而讓人隨意踐踏；也不想讓尊重書店規則、保持安靜好好看書的讀者們，被越來越多玩樂的人排擠出去。因此寫下「即日起飲料食物請勿攜入書店，請您先處理完手持食物飲料之後再來書店。拍照請勿佔位，請勿拿書擺拍，也請勿在書店內豎立腳架拍攝。導覽團體未申請者，我們會柔性勸導請各團體離開。」並沉痛地說，「我們只是需要被尊重，謝謝大家。」

ET快訊
快訊／歹徒縱火砍傷經理　郵局慘況曝光
LIVE／柯文哲軍令！跑票開除黨籍　誰摔死李新？盛竹如有罪定
快訊／火燒郵局！　歹徒持開山刀搶劫砍經理
快訊／來台灣找朋友　男陳屍北車旁旅館
人妻當街遭性侵、拔毛慘死！　老公愣：不知道在做什麼
尾牙沒揪選將　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重
和周玉蔻吵起來了！　游錫堃罕見動怒連20罵
新竹爸帶女兒吃消夜「被圍砍骨頭露出」！　女驚喊：砍錯人了
快訊／謝淑薇逆轉奪澳網混雙冠軍！　生涯第7座大滿貫金盃到手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

回不去！7成↑台人怨飛日機票「貴死了」　他曝：認真考慮坐船

被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

「攝影沒文化？」文化幣禁買拍立得　青年爆反彈：要發就大方一點

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖：仇恨的起點

親戚12個孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰：活著不容易了

台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

都沒收到尾牙通知！偷看訊息才知「辦在3天後」她驚：我變獎金隱形人

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

回不去！7成↑台人怨飛日機票「貴死了」　他曝：認真考慮坐船

被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

「攝影沒文化？」文化幣禁買拍立得　青年爆反彈：要發就大方一點

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖：仇恨的起點

親戚12個孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰：活著不容易了

台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

都沒收到尾牙通知！偷看訊息才知「辦在3天後」她驚：我變獎金隱形人

車銀優「想和往常一樣幫文彬慶生」　自彈自唱特選曲：謝謝你到夢裡來

誰來扛12強賽中華隊教頭？楊清瓏：人選討論中、組訓事務2月明朗

英特爾財測不如預期盤後重挫10%　攜手合作聯電也重挫4%

韓國首創「蔚山教育聯盟」10月舉辦　邀台、日、澳職棒潛力較勁

中投、欣裕確定充國庫　國民黨轟：黨產會違憲違法

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

韓國牛奶價格創14年新高！乳製品漲價　「中國冰淇淋」價格低爆紅

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

宜蘭拖板車駕駛半夜恍神...自撞頭城大橋橋墩　頭+手腳受傷送醫

生活熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

親戚孩子全要給　讓他超厭惡紅包文化

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

文化幣官網公告「禁買拍立得」

雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」！全場臉綠

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

更多熱門

相關新聞

信義誠品今晚熄燈！牆壁見「便利貼海」道別

信義誠品今晚熄燈！牆壁見「便利貼海」道別

台北誠品信義店平安夜熄燈，今天湧入許多民眾留言道別，有還在嬰兒車就認識誠品、年齡比它小的小學生，與習慣夜班結束來閱讀的工作者，還有從香港、南京來台灣念書的情侶檔。

女模「雪地愛愛」凍到暴斃？官方揭真相

女模「雪地愛愛」凍到暴斃？官方揭真相

直擊！劉若英丈夫北京書店非四合院

直擊！劉若英丈夫北京書店非四合院

大同區百年茶行9年前慘遭祝融　今開5.2億求售

大同區百年茶行9年前慘遭祝融　今開5.2億求售

八德路20年書店因都更將熄燈　老闆無奈：主力只剩賣文具

八德路20年書店因都更將熄燈　老闆無奈：主力只剩賣文具

關鍵字：

郭怡美書店迪化街書店擺拍

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

快訊／7-11開出2張千萬發票！

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面