被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

▲台北迪化街「郭怡美書店」古色古香，卻有許多遊客進入書店「玩樂」並造成環境髒亂，讓店員發出沉痛長文。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北迪化街「郭怡美書店」獨棟老屋建築加上充滿書香的人文氣息，開幕以來就成為當地新地標，也有不少網美慕名前往拍照；不過書店近日發出一篇多達千字的感慨文，提到越來越多人進書店「玩耍」、佔據空間擺拍，將物品隨意壓在店內販售的書本上；甚至有帶團人馬進店，把書店廁所當公廁，垃圾更經常直接塞爆。店長沉痛寫下長文並發出禁帶飲食禁令，表示「我們只是需要被尊重」。

「郭怡美書店」外觀是巴洛克式紅磚，裡頭為木造建築，老宅改造的氛圍充滿新舊融合美感，還有書香包圍的人文氣息，讓不少人慕名前往。可惜許多人「醉翁之意不在酒」，進書店不是為了看書、買書，僅是為了擺拍、玩樂嬉鬧；也不理會店家提出「使用座位請低消一杯飲料」的規定。

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▲「郭怡美書店」獨特風格吸引許多人慕名前往。（圖／記者林育綾攝）

書店店長在25日晚間於臉書發出一篇千字長文，提到迪化街在歲末時更加熱鬧，攤商小吃越來越多，許多人邊走邊吃，卻也越來越多人經過書店時進入「玩耍」。文中提到，除了大聲喧嘩，還把自己的包包、採買的物品隨意壓在書店平台的書上，並隨意抓起書本，吆喝同伴擺拍，一團人佔據空間輪流取景。

而在拍照玩鬧結束後，便會找書店內的座椅坐下來休息，甚至一兩人佔據四個座位，把包包丟著輪流上廁所，物品、手搖飲持續佔位，低頭滑手機，無視書店咖啡座位的告示牌「獨立書店經營不易，欲使用座位請低消一杯飲料。」

甚至在書店裡的廁所垃圾桶，也經常被食物、飲料等垃圾塞爆，店長無奈表示「即使我們已經張貼，若要丟棄垃圾，可以請櫃檯店員協助。卻仍然不管不顧的丟在廁所。讓廁所內使用後的衛生紙迅速滿溢出來。」

而這些人在拍完照片、休息足夠、用完廁所後，便拿起東西，輕鬆愉快地離開了書店。「一個兩個三個四個，一整天幾乎沒有停止的時候。」、「每逢假日，書店夥伴們身心就會遭受創傷，工作時的臉色越來越差：我們為什麼要為了這些進書店來玩樂的人這麼辛苦？」

店長還分享一次經歷，一位好心的讀者心想手搖杯不宜帶入書店，於是把未喝完的飲料放在門口桌上，沒想到才不到半小時，桌上已經堆積滿滿食物飲料用畢後的垃圾。

更有藝術家策展時，在展覽準備筆記本，讓觀展的人留言；不料這次裡面竟被隨意塗抹，還留下髒話，讓店員和藝術家都十分挫折，第一次遇到這麼惡意的行為，「為什麼要這樣？」

還曾經有導覽團體擅自帶隊進入，大聲介紹書店格局，打擾在場其他客人的安寧；書店禮貌地將他們請出去後，該團竟然偷偷「化整為零」陸續溜進書店，走到其他樓層集合，再度展開講解，帶團人甚至對團員說，「記得在這邊上一下廁所。」

過程中也有人直接走到櫃檯質問，為什麼天橋不開放，表示想要上去拍照。讓他感慨，「難道書店為了要維持公共性，提供人舒適的閱讀空間，就要成為了公共景區，公共廁所，也還兼具丟垃圾的功能？」

店長表示，不想再因為提供書店的公共性，而讓人隨意踐踏；也不想讓尊重書店規則、保持安靜好好看書的讀者們，被越來越多玩樂的人排擠出去。因此寫下「即日起飲料食物請勿攜入書店，請您先處理完手持食物飲料之後再來書店。拍照請勿佔位，請勿拿書擺拍，也請勿在書店內豎立腳架拍攝。導覽團體未申請者，我們會柔性勸導請各團體離開。」並沉痛地說，「我們只是需要被尊重，謝謝大家。」