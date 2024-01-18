神明慶典遶境爆全武行！深夜聚眾「5打1」　東港警逮5人送辦

▲東港警分局逮5人送辦 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉鹽埔村某宮廟舉行神明慶典遶境活動，發生紛紛引發打架情事，轄區的東港警分局獲報調閱監視器，逮獲涉嫌持球棒毆打被害人的5名嫌犯到案，由於被害人傷害部分不提告訴，警方訊後依全案依妨害秩序聚眾鬥毆、妨礙自由罪函請屏東地檢偵辦。

東港警分局興龍派出所於1月16日凌晨1時40分許，接獲報案在新園鄉鹽埔村某宮廟前發生聚眾鬥毆案件，即派遣快速打擊部隊警力趕至現場，惟現場滋事人等已鳥獸散，警方立即調閱監視器，發現現場為多名男子持球棒攻擊被害人，於16日10時許將涉案人孫男等5人通知到案。



警方經了解，24歲林姓被害人於日前1月13日在鹽埔村遶境時，因故與陣頭人員發生口角糾紛，38歲孫姓男子當日即出面協調平息。

惟林男對當日和解尚有不滿，孫男於16日凌晨在新園鄉鹽龍路某堂前，率28歲陳男等共5人持球棒毆打林男，致林男頭部及手部受傷送醫並無大礙。林男向警方表示不提出傷害告訴，警方陸續將孫男等人傳訊到案，訊後依法送辦。



東港警分局長張世儒表示，民眾如有相關糾紛，應尋求正當管道，警方絕不容許民眾私刑鬥毆挑戰警方執法決心，影響社會治安，另呼籲民眾如發現任何不法暴力行為，請撥打110報案專線，防制不法行為發生。東港分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，於暴行鬥毆等違法情事，絕對依法究辦，絕不寬貸。