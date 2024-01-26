E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

記者吳奕靖／高雄報導

暗黑張韶涵！高雄市一名賣淫女子打著這個名號進行全套性服務，短短時間就在高雄老司機圈做出口碑跟名號，不過樹大招風，讓同業眼紅，向員警私下檢舉，警方據線報24日下午直搗她的「淫窟」，也查出她是外籍失聯移工的身份，現在恐被遣返。

▲高雄警方抓到「暗黑張韶涵」從事賣淫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方接獲檢舉表示在五福三路某大樓分租套房出入訪客複雜，疑似有不法性交易，所以就私下訪查佈線，24日下午5點左右，抓到了一名36歲的張姓越南籍女子。據了解，這名張姓女子是在2022年6月用工作簽證入境，只是在工作半個月之後，就被雇主通報行蹤不明，逾期居留在台灣有一年半的時間。

▲高雄警方抓到「暗黑張韶涵」從事賣淫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一開始張姓女子跟同住友人在餐飲店工作，直至近日才經過介紹從事不法性交易，每次以2900元之價格提供全套性交易服務，並且靠著自己的「明星臉」，跟藝人張韶涵頗有幾分神似，就以「暗黑張韶涵」迅速在高雄老司機圈打響名號，不過她迅速竄起，讓警方質疑背後是否有賣淫集團介入，現在正在清查。

而警方偵訊後，將張女依違反社會秩序維護法移送裁處，並移送移民署專勤隊收容等候遣返。