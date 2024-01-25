台南勞工局結合五個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，致贈弱勢職災勞工家庭慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

勞工局長王鑫基，25日與台南市總工會莊名賢監事會召集人，大台南總工會黃福賢副理事長，台南市產業總工會宋照濱理事長、黃育德秘書長，台南市職業總工會吳允昌秘書長，台南直轄市總工會黃江福理事長、薛登仁常務理事等代表，一起前往柳營、大內、將軍、安南區、南區、東區共6位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈9萬元之慰問金，另外台南市餐飲工會理事長劉檄穆提供平安米，一同將黃偉哲市長的施政理念「希望家園」用溫暖開枝散葉。

勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市五個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災專業服務員。