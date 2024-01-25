百元吃一餐很難？他嘆「不營養又吃不飽」　內行曝解方

▲物價飛漲，比起外食有部分人會選擇自己煮。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

萬物齊漲的年代，不少民眾哀怨薪水的漲幅已經跟不上物價，為求一頓溫飽越來越困難，就有網友提出疑問，「單一餐要在100元左右控制，是不是真的真的很難了」，得到熱烈迴響。

原PO以「現在一餐100元（不含飲料）真的很難嗎？」為題發文表示，現在連超商的便當也持續在漲價，很多便當的售價都突破百元了，「想吃到100元以下的餐點，不是營養不均衡就是吃不飽，是說，在不含飲料的情況下，單一餐要在100元左右控制是不是真的真的很難了，大家感覺呢？」

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對此，不少網友指出，「麵店一碗乾麵就要60了」、「吃便利商店很貴捏」、「外食要均衡很難啦」、「如果在非用餐時段吃飯就更貴」、「我每餐吃兩百都吃不飽」、「超商便當貴又份量少，當然吃不飽」。

不過也有網友指出，「吃飽不難，可是要餐餐均衡，還要不吃膩就很難了」、「全家有49到69搭配組都不錯」、「煮一鍋肉燥，冷凍分裝，中午煮熟麵條就可以變成乾麵」、「大學學餐可以，一堆上班族和老人在吃」、「百元以內便當還是有辦法的」、「中午吃小七晚餐吃全家，都會有打折產品app可查庫存」、「家樂福有便當100以下」、「自助餐也100以下」、「住哪啊，中南部便當還有在100內啊」。