中檢與犯保協會協助減輕被害人就醫負擔　減免掛號費助過難關

▲台中地檢署與犯罪被害人保護協會台中分會合力推行「 司法保護醫療關懷聯盟」計畫，台中慈濟醫院率先響應。（圖／犯保台中分會提供）



記者白珈陽／台中報導

為減輕犯罪被害人就醫負擔，台中地檢署與犯罪被害人保護協會台中分會合力推行「 司法保護醫療關懷聯盟」計畫，目前有台中慈濟醫院率先響應，慈濟醫院長簡守信說，對照犯保協會長期致力於重建犯罪被害人及其家屬正常生活之目標，實屬志同道合，持續擴充「司法保護醫療關懷聯盟」服務範圍，將是未來共同努力目標。

為感謝台中慈濟醫院參與計畫合作，台中地檢署檢察長張介欽16日率員前往慈濟醫院拜會院長簡守信。張介欽於會中指出，「司法保護醫療關懷聯盟」計畫，是針對符合低收入戶、中低收入戶、貧困邊緣戶身分等一定條件的犯罪被害人及其家屬，藉由合作醫療院所提供減收或免除掛號費的措施，使須扶持的司法弱勢者能夠及時獲得必要醫療資源。

犯保台中分會主任委員楊銷樺補充，有意投入合作之醫療院所可自行評估減免額度、扶助期間及人數，且可自由加入或終止合作。

簡守信表示，對照犯保協會長期致力於重建犯罪被害人及其家屬正常生活之目標，實屬志同道合，經由醫界、法界在司法保護領域攜手合作，建構台中地區堅實司法、醫療關懷網絡，持續擴充「司法保護醫療關懷聯盟」服務範圍，將是未來共同努力目標。

台中地檢署表示，為擴大引入醫療資源、使犯罪被害人獲得最基本的醫療照顧，本署及犯保台中分會將持續推廣司法、醫療關懷理念，尋求有志回饋社會醫療院所之支持，號召更多理念相同的醫療院所共襄盛舉，合力築起守護馨生人之關懷網路。

犯保台中分會說，若有因他人犯罪行為被害而死亡或重傷之被害人，請撥打【0800-005850】保護專線，洽詢法務部所成立的財團法人犯罪被害人保護協會提供協助。

