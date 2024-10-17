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102台人在印尼詐騙遭遣返　18人想偷渡險悶死！海巡登檢兼救人

▲▼「偵破臺人赴印尼跨境詐欺及攔阻偷渡潛逃案」成果記者會，行政院政務委員林明昕。（圖／記者吳銘峯攝）

▲行政院「偵破臺人赴印尼跨境詐欺及攔阻偷渡潛逃案」成果記者會，有功人員合影。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署指揮全國地檢署打詐有成，其中我國人102人赴印尼峇里島組成詐騙集團，遭印尼警方破獲。102人陸續遣返後，竟有18人打算坐漁船偷渡，結果因船艙密閉沒有氧氣，在海巡人員登船檢查時，拍船艙求救，海巡救人兼逮人。而這102人也陸續遭羈押、起訴，犯罪所得2200萬餘元也陸續扣押。

本案起源於今年6月26日，印尼移民局在印尼峇里島某別墅內，查獲我國人余姓男子等102人疑似涉嫌跨境電信詐騙，並打算遣送出境。我國外交部知悉後，隨即派員與印尼當局交涉。本案在跨部會之共同合作努力下，順利於7月4日前，陸續將102名國人全數遣返及證物帶回。臺高檢署自7月2日起，陸續多次召開跨部會合作及後續案件偵辦，將全案交由臺中地檢署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心偵辦。

案件偵辦期間，遣返回國的詐騙嫌犯中的18人，於8月6日凌晨從高雄港搭船偷渡出境，並藏匿在已密封之船艙內。海巡人員登上漁船安檢，因密閉船艙內溫度極高、幾無氧氣，詐嫌等人為逃出船艙，急速敲打甲板求救；還好海巡人員機警查覺，即時救出，這18人才倖免於難。這18人也因涉嫌詐欺等案件，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准。

目前本案被告余男等102人，因涉嫌詐騙包括國人及香港民眾在內之54名被害人，財損金額為2200餘萬元，經臺中地檢署檢察官依《洗錢防制法》、刑法加重詐欺等罪嫌，提起公訴，並具體求處6年至8年不等之重刑。全案已於10月4日起訴移審法院，承辦檢察官為避免詐嫌繼續從事詐騙，全程蒞庭論告，說服法官，將詐嫌全數繼續羈押。

此外，目前檢方也查扣不動產1處、手機71支、筆電4臺、現金202萬餘元、勞力士等手錶14只、黃金飾品4組、自小客車7臺等贓證物，還透過科技偵查查扣一台約2000萬元的船舶。未來這些查扣物品都會透過追繳、沒收等方式，賠償被害人的損失。

對於這次跨部會打詐的成果，行政院非常滿意，於17日召開記者會。行政院政務委員林明昕親自主持記者會，他指出，本案為「打詐新四法」立法通過後，首件據以成功追訴之跨境詐欺案件，充分展現政府要令詐欺集團「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓，騙到手的沒得花」之打詐決心，並澈底瓦解詐欺集團，以安社會民心。

▼印尼遣返的詐團成員，之後又試圖偷渡遭海巡署查獲。（圖／台灣高等檢察署提供）

▲▼「偵破臺人赴印尼跨境詐欺及攔阻偷渡潛逃案」成果記者會，查獲偷渡的詐團成員與船舶。（圖／台灣高等檢察署提供）

▲▼「偵破臺人赴印尼跨境詐欺及攔阻偷渡潛逃案」成果記者會，查獲偷渡的詐團成員與船舶。（圖／台灣高等檢察署提供）

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