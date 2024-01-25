台南爭取全國受惠　公幼延長照顧新制上路每小時僅35元

▲台南市為減輕家長育兒負擔，率先推出公幼延長照顧服務1人即開班、照顧到下午6時，並向中央建議降低公幼延長照顧收費，受教育部採行全國受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市為減輕家長育兒負擔，2023年7月起由市府自籌經費，率先推出公幼延長照顧服務1人即開班、照顧到下午6時，並向中央建議降低公幼延長照顧收費，尤其是寒暑假應比照非營利幼兒園收費。

市府指出，此建議獲中央採納，教育部國教署公布修正補助公立幼兒園延長照顧辦法，補助對象從原本僅補助經濟弱勢對象，擴大到適用所有公幼學生，課後延長照顧每小時僅35元、寒暑假含餐點最多收費兩千元（延托另計），2024年寒假起實施，台南政策獲肯定，全國公幼家長都受惠。

黃偉哲市長表示，台南為減輕家長育兒負擔，大力推廣公共化幼兒園，陸續增加非營利幼兒園及開放準公共幼兒園，收費相對平價，讓家長有更多選擇，但也造成公立幼兒園的招生壓力，延長照顧的配套措施讓公幼更具競爭力，減輕家長選擇的疑慮，樂見中央此次採納台南市建議作為修法的方向，使全國都受惠。

教育局長鄭新輝表示，此次公幼延長照顧的新制，不只在收費上降低，寒暑假的午餐、點心也列為補助範圍，讓公幼的家長更放心。此外，自今年7月起將補助加置照顧服務人力，減輕園所外聘人力的壓力，也減少園內教保人員的負擔。預期從新制實施後，參加延長照顧的幼生將大幅增加，家長不用再擔心幼生寒暑假延長照顧收費高昂，對於未來公幼的招生也非常有幫助。南市會秉持一人即開班的服務，依家長實際需求延托到下午6時，亦要求校園保全配合延長照顧時間彈性調整，以確保延長照顧服務人員與幼生的安全。

教育局補充說明，公幼教學品質有保障，延長照顧服務期間也會由教保人員規劃符合幼兒身心發展的多元活動，如音樂身體律動、學習區探索－教具操作；或其他主題課程延伸活動、母語相關課程活動、校園植物認識/踏查、幼生個別化能力加強等，讓家長安心托育。