阿嬤躺床哭「原來在求救」　他才知：平日屎尿滿身、沒東西吃

▲原PO一家人要離開時，阿嬤流淚求救。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「家有癱瘓老人卻無人顧...」一名網友表示，阿嬤中風無法自理，而二舅一家人同住屋簷下，卻任由阿嬤屎尿撒滿床，居服員每周會來2至3天，常看到阿嬤沒東西可吃。原PO得知後，忽然想起每次離開阿嬤家時，老人家總是流眼淚，本以為是不捨他們回去，「後來想想...原來是阿嬤在求救。」

一名網友在臉書《匿名3公社》透露，阿嬤中風後，領著失能與低收津貼約有7000元，這筆錢都是由二舅媽控管，不過因為大舅舅過世，二舅媽領了數百萬身故金，存款超過法定金額，導致阿嬤津貼額度降到3000元。

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狠心的二舅媽只願意拿津貼3000元買尿布用品、灌食營養品等，也就是說，只要額度花完就停止補給，任由阿嬤屎尿沾滿床、餓肚子。

原PO說，長照居服員每2至3天會來照顧，發現常看到阿嬤沒穿尿布也沒東西可吃，她只好自掏腰包購買，但因為案量少，收入也跟著降低，於是要二舅媽記得購買日常用品。但傻眼的是，二舅媽仍要居服員去買，還說拿發票向她「報銷一半金額」，最後居服員真的看不下去，打給原PO媽媽告知阿嬤窘境，阿嬤的日用品才有得替換。

事實上，原PO三個兄弟姊妹都是在阿嬤家長大的，也與阿嬤感情不錯，未料阿嬤過得如此不堪。原PO也仔細回想，每當回去看阿嬤時，二舅舅要求一定要先打電話，看完阿嬤要離開時，「阿嬤都會一直哭，起初以為阿嬤是不捨我們要回去，後來想想...原來是阿嬤在求救。」

該文曝光後，網友也難過回應，「常常看阿嬤沒尿布用沒東西吃，拍照起來，應該可以提家暴，問一下社工人員」、「可憐的阿嬤」。也有網友反問「二舅媽幫大舅買保險？」

原PO解釋，大舅舅過世後，大家才知他有買保險，聽聞二舅媽騙大舅兒子要簽署「申請死亡證明」，結果是簽放棄繼承，「他兒子找我們求救時也來不及了。」