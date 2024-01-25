　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再爭取「7天罷工預告期」修法？　交通部：長榮事件落幕後再討論

▲▼長榮航空,飛機,班機,波音787。（圖／記者李姿慧攝）

▲為爭取薪資和外站津貼調整、停止聘用外籍正機師，長榮航空機師醞釀春節罷工。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空機師醞釀春節罷工，讓旅行業跳腳，認為24小時預告期來不及應變，交通部在2019年華航機師罷工後，曾向勞動部爭取訂定7天罷工預告期，不過因兩部會不同調，最終不了了之，交通部表示，若罷工會協調其他航空公司協助，事件落幕後，有機會將找相關單位討論罷工預告期修法。

2019年春節，華航機師突襲罷工，220航班取消，3萬名旅客受影響，事後各界呼籲訂定罷工預告期，交通部當時向勞動部爭取訂定至少7天以上罷工預告期，不過勞動部認為工會從申請調解到正式罷工，會花上數個月，已有預告罷工效果，讓當時爭取修法未果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於長榮機師醞釀春節罷工，預計24小時預告罷工啟動時間，旅行業認為應變時間不足，學者也疾呼應訂定至少7天罷工期，交通部航政司長韓振華表示，罷工預告期對旅客來說，應該是越長越好，至少旅客有時間可以做相關處置。

至於交通部未來是否仍會持續向勞動部爭取修法，韓振華表示，修法需要有社會共識，也要參考國外做法，不同的國家有不同的處理方式，對旅客來說，越早知道可以事先做些安排，後續將等這件事情落幕後，未來有機會再找相關部會或有關的關係人討論。

▲▼民航局航政司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

▲民航局航政司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

交通部昨也邀集長榮航空等相關單位研商應變計畫，韓振華說明，航空公司有自己應變方式，包括交通部民航局也有應變處理機制，以前已有相關處理模式在，會從這些模式檢視是否有可以更細膩部分；現在還無法預估可能影響多少航班數，還不知道有多少機師會參加，機師分屬不同機隊，真正影響要到時候才會知道。

韓振華強調，萬一長榮機師罷工，會找其他航空公司來協助，但希望不要發生，目前也不確定是何期間罷工，現在先預做準備，還是希望雙方能溝通達成共識。

ET快訊
快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光
快訊／一家5死解剖　結果出爐
快訊／城中城大火奪46命　黃格格無期徒刑定讞
日本「裸祭」破天荒　首度讓40名女性參加
快訊／高雄大停水29hrs！　38萬戶受影響
上市公司尾牙「參加獎僅100」！最大獎不到2萬　他怒：把大家
蔡阿嘎輸就送！員工超敢寫「10萬公路車、買房基金」　尾牙最終
快訊／謝淑薇好神！　挺進澳網女雙決賽
首梯1年入伍　新兵心甘情願：長官想教什麼，就學什麼
愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣：沒人通知我
日本「奇蹟雙胞胎」太美！遭誤認AI繪圖　姊妹身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

表弟卡森斯當一日店長！拾汣茶屋永吉店「免費贈100杯限定飲品」

逼媳婦「年終獎金吐一半」孝敬她！婆婆怒：兒子都變妳的人了

228沒連假！台鐵微幅增開8列車　加班車時刻表出爐

「中國1食物」一票朋友吃上癮　台妹爆反感：滿街都是！全場逆風

高雄1／29大停水29hrs！38萬戶受影響　19處臨時加水站地點一次看

苗栗中小學掛回「禮義廉恥」牌匾　北市教育局長：我當校長也會掛

上市公司尾牙「參加獎只有100」！最大獎不到2萬　他怒：把大家當乞丐

再爭取「7天罷工預告期」修法？　交通部：長榮事件落幕後再討論

「粉紅超跑」9天8夜進香時程曝　3／18出發！回程40hrs考驗意志力

基隆滷肉飯王者爭霸燃爆味蕾！36萬網友見證美食盛宴　五大人氣店家奪榮譽

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

表弟卡森斯當一日店長！拾汣茶屋永吉店「免費贈100杯限定飲品」

逼媳婦「年終獎金吐一半」孝敬她！婆婆怒：兒子都變妳的人了

228沒連假！台鐵微幅增開8列車　加班車時刻表出爐

「中國1食物」一票朋友吃上癮　台妹爆反感：滿街都是！全場逆風

高雄1／29大停水29hrs！38萬戶受影響　19處臨時加水站地點一次看

苗栗中小學掛回「禮義廉恥」牌匾　北市教育局長：我當校長也會掛

上市公司尾牙「參加獎只有100」！最大獎不到2萬　他怒：把大家當乞丐

再爭取「7天罷工預告期」修法？　交通部：長榮事件落幕後再討論

「粉紅超跑」9天8夜進香時程曝　3／18出發！回程40hrs考驗意志力

基隆滷肉飯王者爭霸燃爆味蕾！36萬網友見證美食盛宴　五大人氣店家奪榮譽

台中工地10多人大亂鬥！工地帽變武器　2派遣工被「禁止進入」

市占率100%「過動症藥物」藥效出包！ 食藥署回收11萬顆

「堅山景仰」熱銷破八成　湖區景觀席樹海與藝術共鳴

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

電玩展萬代攤位直擊粉絲搶玩多款大作、《咒術》舞台活動湧人潮

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

牆上有血手印！緬甸工人遭仲介殺害魂斷曼谷　分屍6大塊藏冰箱

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

林采緹「情趣品官網被盜」火大警局報案　投資男友餐飲店吵到快退股

表弟卡森斯當一日店長！拾汣茶屋永吉店「免費贈100杯限定飲品」

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

30歲男寒流泡澡　踏出浴室腦血管爆開

還沒冷完！連2天低溫「跌破10度」　下周又要變天

即／台灣被寒流冰封了！3縣市恐「跌破6度」

20歲男玩到「肛門出血」送急診　傻眼原因曝

2024甲辰龍年「3生肖注意健康」

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

一半↑投了！女生第一眼最在乎男生「這點」

1年役新兵怨24小時待命：薪水比基本工資低

愛莉莎莎返台參加民眾黨尾牙　四叉貓酸爆

更多熱門

相關新聞

國旅太貴！越南人搶出國　最愛這3國家

國旅太貴！越南人搶出國　最愛這3國家

越南媒體報導，由於越南國內旅遊價格大漲，不少越南人選擇出國旅遊，像是中國、泰國及馬來西亞等，越南人普遍認為出國比國旅還省錢。

5年前曾支持7天罷工預告期　再推修法？交長：先努力讓罷工不發生

5年前曾支持7天罷工預告期　再推修法？交長：先努力讓罷工不發生

春節交通疏運措施一次看！　國道高乘載、收費、建議出發時間曝

春節交通疏運措施一次看！　國道高乘載、收費、建議出發時間曝

春節7天連假要來了！陸海空疏運措施一次看　國道0到5時免收費

春節7天連假要來了！陸海空疏運措施一次看　國道0到5時免收費

改善缺工！勞動部「即訓即用」　每人最高補助1.5萬

改善缺工！勞動部「即訓即用」　每人最高補助1.5萬

關鍵字：

長榮長榮航空機師罷工春節交通部罷工預告期7天勞動部

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面