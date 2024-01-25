再爭取「7天罷工預告期」修法？　交通部：長榮事件落幕後再討論

▲為爭取薪資和外站津貼調整、停止聘用外籍正機師，長榮航空機師醞釀春節罷工。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空機師醞釀春節罷工，讓旅行業跳腳，認為24小時預告期來不及應變，交通部在2019年華航機師罷工後，曾向勞動部爭取訂定7天罷工預告期，不過因兩部會不同調，最終不了了之，交通部表示，若罷工會協調其他航空公司協助，事件落幕後，有機會將找相關單位討論罷工預告期修法。

2019年春節，華航機師突襲罷工，220航班取消，3萬名旅客受影響，事後各界呼籲訂定罷工預告期，交通部當時向勞動部爭取訂定至少7天以上罷工預告期，不過勞動部認為工會從申請調解到正式罷工，會花上數個月，已有預告罷工效果，讓當時爭取修法未果。

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由於長榮機師醞釀春節罷工，預計24小時預告罷工啟動時間，旅行業認為應變時間不足，學者也疾呼應訂定至少7天罷工期，交通部航政司長韓振華表示，罷工預告期對旅客來說，應該是越長越好，至少旅客有時間可以做相關處置。

至於交通部未來是否仍會持續向勞動部爭取修法，韓振華表示，修法需要有社會共識，也要參考國外做法，不同的國家有不同的處理方式，對旅客來說，越早知道可以事先做些安排，後續將等這件事情落幕後，未來有機會再找相關部會或有關的關係人討論。

▲民航局航政司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

交通部昨也邀集長榮航空等相關單位研商應變計畫，韓振華說明，航空公司有自己應變方式，包括交通部民航局也有應變處理機制，以前已有相關處理模式在，會從這些模式檢視是否有可以更細膩部分；現在還無法預估可能影響多少航班數，還不知道有多少機師會參加，機師分屬不同機隊，真正影響要到時候才會知道。

韓振華強調，萬一長榮機師罷工，會找其他航空公司來協助，但希望不要發生，目前也不確定是何期間罷工，現在先預做準備，還是希望雙方能溝通達成共識。