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iOS17.3電池實測出爐！僅1款機型續航增加

▲iOS 17.3續航實測。（圖／iAppleBytes）

▲iOS 17.3續航實測。（圖／iAppleBytes）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果對用戶發布iOS 17.3 更新版本，這是iOS 17的第三個大版本更新，主要更新包含「遭竊裝置防護」機制，且帶來15個安全更新，不果許多用戶也擔心，是否會因為更新影響電持續航？

對於這項疑慮， YouTuber《iAppleBytes》也進行實測了解續航狀況，此次實測機型包含iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 與iPhone 13 共五款舊機。

根據實測結果，升級 iOS 17.3 後，有 3 款 iPhone 機型的電池續航時間有所提升，分別是 iPhone SE 2、iPhone 11 和 iPhone 13。其中，iPhone SE 2 的電池續航時間提升最明顯，增加了 7 分鐘。

▲iOS 17.3續航變化。（圖／記者陳俐穎製）

▲iOS 17.3續航變化。（圖／記者陳俐穎製）

另外 2 款 iPhone 機型的電池續航時間則有所退步，分別是 iPhone XR 和 iPhone 12。其中，iPhone XR 的電池續航時間退步最明顯，減少了 16 分鐘。

總體而言，升級 iOS 17.3 後，對 iPhone 的電池續航時間影響不一。有 3 款機型的電池續航時間有所提升，但也有 2 款機型的電池續航時間有所退步。

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