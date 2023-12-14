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表達歌曲情緒！iOS 17.3 測試版　協作播放清單「支援 Emoji」

▲協作玻放清單可用Emoji表達情緒。（圖／MacRumors）

▲協作玻放清單可用Emoji表達情緒。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布 iOS 17.3 Beta 更新，邀請開發者測試協作Apple Music 播放清單功能，最新測試顯示此功能支援「Emoji Reactions」。用戶在協作玻方清單時，可以透過 Emoji 表達自己對歌曲的情緒。

先前蘋果在 iOS 17.2 中邀請開發者測試協作播放列表，不過在 17.2 Beta 4 更新中移除了該功能。蘋果表示，該功能延遲到 2024 年上線，並在 iOS 17.3 版本中邀請開發者和用戶測試。

用戶在開啟 Apple Music 應用程式之後，建立新的播放清單或選擇現有播放清單後，可以點擊人形的小圖示來啟用協作。選擇此選項將跳出連結，他人可以點擊連結參與協作功能。

發起協作的人可以選擇批准要求添加歌曲的人，但預設不啟用此功能。任何知道播放清單連結的人都可以添加音樂，但所有者可以隨時關閉協作或移除人員。

而最新消息則稱，這項協作播放清單功能也支援 Emoji，用戶可以直接用 Emoji 表達自己的感受，讓協作變得更有趣。操作體驗類似於 Messages 中的交互，使用者可以在歌曲播放過程中，然後點擊 Emoji 表達自己的情緒。

心形和豎起大拇指等標準 Emoji 之外，用戶還可以點擊「+」按鈕，打開 Emoji 面板，選擇想要的其它 Emoji。

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