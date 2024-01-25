霸凌者當選國小模範生惹議　北市教育局要訂選拔指引

▲北市教育局長湯志民表示將訂定國小模範生選拔參考指引。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕日前踢爆，北市某公立國小男學生涉長期霸凌多名同學，甚至以剪刀、鐵尺攻擊，品性成績皆差，是滿嘴三字經的小霸王，竟獲選模範生，還上台接受表揚。台北市教育局長湯志民今表示，為避免類似爭議發生，將訂定國小模範生選拔指引提供各校參考，預計 113學年實施。

台北市教育局今與媒體座談，媒體關注涉嫌霸凌學生當選模範生一事，湯志民表示，近日已初步調查全市國小模範生的選拔標準和方式，多數是以品格、操行為主，選拔過程由學生或老師提名，再由全班票選，為讓各校有所遵循、也避免類似爭議發生，將訂定國小模範生選拔的參考指引，預計今年8月實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯志民說，模範生具有表徵性、有品德的典範，成績不是必要條件，教育局會先設定模範生的定義，設定基本條件，但模範生也不是完人，也會提供犯錯學生有當模範生的機會，但可能會設定有違反校規等情事者，可能隔一個學期或一學年才能再參加模範生選拔，這也是給學生一個警惕，為自己的錯誤行為負責。

北市教育局表示，此霸凌案件是發生在四年級下學期末，經學校外聘委員調查，因同學間的相處問題，有口角衝突與肢體碰撞情形，案件仍在申覆當中，因五年級重新分班，該名學生是由新的班級同學票選而當選。校方則表示尊重該班學生票選結果。