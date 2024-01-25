每抽都有獎！超商獨家「蠟筆小新一番賞」　小白毛毯、小新寶寶太Q

▲7-11限定門市推出最新「蠟筆小新一番賞」，這次共有7款獎品，每一抽260元，抽抽都有獎。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新粉絲快看過來！超商限定門市再祭出最新「蠟筆小新一番賞」，這次獎品有實用的「小白毛絨絨毛毯」，毛毯捲起來放好或整個攤開都超可愛，溫暖又療癒，另外還有Q版玩偶、杯墊等獎品，每一抽都有獎，趕快衝超商試試手氣了。

7-11限定門市推出「蠟筆小新一番賞」，今（25）日正式開抽，小新、小葵、小白等人氣角色變身各種可愛小物，像是有玩偶、毛毯、杯墊等，每一抽260元，抽抽都有獎，有機會把喜歡的蠟筆小新周邊帶回家。

▲「最後賞 小白毛絨絨毛毯」不管是捲起來放著或整個攤開都超可愛。



▲「A賞 小新和小葵人物相片架」搞怪可愛；「C賞 毛絨絨化妝包」有阿呆款與小白款。



本次「蠟筆小新一番賞」獎品有「A賞 小新和小葵人物相片架」、「B賞 小新/小白/BABY小新 Q版絨毛玩偶」、「C賞 毛絨絨化妝包」、「D賞 精選文具」、「E賞 毛巾」、「F賞 橡膠杯墊/吊飾」以及「最後賞 小白毛絨絨毛毯」。

▲「E賞 毛巾」有6款式。



▲「D賞 精選文具」款式也很多。



人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」和「迪士尼米奇與好朋友系列」第2波聯名來了！這次強勢推出4款全新主題杯身，分別以米奇、米妮、黛絲、唐老鴨作為主角，一旁還有好朋友們作伴，療癒爆表；更打造3款限定不銹鋼聯名環保杯，有可不可藍（700ml售990元）、灰白色（700ml售990元）與金屬原色（500ml售890元）3款式選擇，特意以Y2K拼貼貼紙風格結合米奇與好朋友們的圖樣，可愛到不行，今（25）日起於全門市、官方線上商城上市。

▲第2波迪士尼聯名手搖杯來了。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

▲超可愛全新3款迪士尼不鏽鋼保溫杯等收。

除外，今（25）日起非會員凡於門市消費滿180元還可獲得迪士尼系列紅包袋組，會員則只要消費150元即可獲得，每人每筆限送1次，不挑款，數量有限、送完為止；且為迎接龍年還有全新「橘果熟成」等喝，使用當盛產台灣在地柑橘汁結合經典熟成紅茶，口感酸甜還吸得到茂谷柑果粒，趕緊搶嚐鮮。

▲迪士尼紅包袋組只送不賣。

▲加碼喝全新飲品「橘果熟成」。