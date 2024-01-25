還沒冷完！連2天低溫「跌破10度」　下周又要變天

▲寒流減弱，不過回溫緩慢，明晨低溫可能跌破10度，下周一氣溫才會明顯回升。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流持續減弱，今(25日)溫度緩慢回升，不過入夜後到明天清晨中北部局部空曠地區仍有10度以下低溫機會，迎風面地區有局部短暫陣雨，預估下周一後整體溫度將有明顯回升，春節前不會有明顯冷空氣，不過下周一後天氣變動大，過年前台灣降雨機率增。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，影響台灣的寒流冷空氣仍在持續，但也在逐漸減弱當中，今天清晨台灣本島最低溫出現在桃園楊梅以及新北石門都是8.5度，台南以北到宜蘭地區仍然普遍有8到10度左右的低溫出現，比昨天清晨的低溫要稍微高了1到2度，台北站今天清晨低溫已經回升到10.7度，也是比昨天清晨低溫高了1度左右，寒流冷空氣正緩慢減弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今(25日)白天各地溫度都會比昨天要持續回升，吳聖宇說明，北部、東北部白天高溫將到13到15度，中部、花蓮高溫18到21度，南部及台東高溫21到23度；今晚到明天(26日)清晨中部、北部、東北部空曠地區溫度仍低，還是會有10度或以下低溫機會，南部及花東空曠地區也會有11到13度左右低溫，中南部、花東日夜溫差大。

受到大陸冷高壓帶來比較強的偏北到東北風，配合大陸華南移出的雲層經過，今迎風面北部、東半部雲量偏多，偶有局部短暫陣雨，雨量並不多，中部、南部則是多雲或有陽光天氣。

明天仍受大陸高壓帶來偏北到東北風影響，不過吳聖宇表示，冷空氣會進一步減弱，各地高溫會再上升一些，北部、東北部白天高溫回升到16到18度，中部、花東高溫19到23度，南部高溫可到23到25度，北台灣雖不那麼冷，但仍偏涼。入夜到隔天周六(27日)清晨在中部、北部、東北部空曠地區仍要留意10度或以下低溫發生的機會；迎風面地區有些局部短暫陣雨，其他地方多雲或有陽光。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

吳聖宇指出，周六各地白天高溫估會比周五再上升1到2度，北台灣高溫有機會接近20度，其他地方高溫在20度以上，南部高溫可超過25度，北台灣感受仍偏涼。迎風面局部有雨，其他地方多雲到晴。周日(28日)稍有變化，東北季風略強，但影響有限，北部、東北部高溫會略降1到2度，回到16到18度，其他地方白天高溫20度以上，南部可到25度以上，迎風面地區有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴。

下周一(29日)後台灣附近風向逐漸轉變為偏東到東南風，吳聖宇表示，屆時整體溫度回升趨勢就會明顯許多，後續暫時也不會有明顯冷空氣再南下，因此展望到過年前這段期間雖然偶有東北季風增強，不過冷空氣強度都偏弱，溫度可望維持一段時間都是比較舒適到偏暖的型態。

不過吳聖宇指出，下周一後天氣方面的變動就比較大，主要是溫度回暖後，大陸華南上空雲雨帶的發展將會變得比較活躍，一旦東移過程有機會接近台灣，就有可能帶來一些降雨，因此目前來看到過年前台灣附近出現降雨機會也將會比較多一些，詳細的晴雨變化時間過程還有待後續再繼續觀察。