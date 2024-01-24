快訊／王志安已離台！遭廢證管制入境5年　開嗆：鄙視台灣政客

▲王志安（右）訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

大陸媒體人王志安20日上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》接受訪談，他在談論到台灣選舉時，揶揄民進黨利用身障人士造勢，並譏笑不分區立委候選人、身障律師陳俊翰，引發輿論圍剿。今日移民署證實他違反規定，依法廢證並管制入境5年，但王志安早已於21日離境，返回日本東京。

內政部移民署表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的一年多次入出境證，並持證來台灣。依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，來台不得從事與許可目的不符的活動，王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，已違反相關規定，將依法廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。移民署今也證實王志安已離境。

據了解，王志安21日已離台，返回東京，當時他還在X發文，總結14天台灣之行「再會台灣，我們還會回來」！不料如今卻因違反規定遭廢止其入境許可，但他今日則在X發文表示：「如果因為我這個發言無法再去台灣，我接受。但我會鄙視台灣的政客。不過也沒關係，我很快就加入日本籍了，這之後我看民進黨還敢不讓我入關？如果有難度我再加入美籍，我看哪個不識相的執政黨敢不讓美國人入境台灣？」