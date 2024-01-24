《夜夜秀》被罵翻！編劇酸爆民進黨：我可煽情，但你不可說我煽情

記者閔文昱／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論圍剿。事後王志安、製作人霍金、助理主持人Albee也親上火線道歉，不過，《賀瓏夜夜秀》編劇、喜劇演員老K似乎相當不以為然，發文開嗆民進黨「我可以煽情，但你不可以說我煽情」，引發熱議。

老K今（24日）凌晨在臉書意有所指表示，「我可以煽情，但你不可以說我煽情，厲害了我的黨，你就繼續啊。」疑似是在回應《賀瓏夜夜秀》遭圍剿一事，而此說法也再度引發眾多綠營人士不滿。對此，老K也在留言區開酸「黨工們一點多才上班喔？」並喊話粉絲不用花心思回應，「祝民進黨可以繼續贏下去，永遠不被拉下來。」

▲王志安訕笑身障人士，引發民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

另外，老K也強調，自己根本不是柯粉，他認為每個黨的造勢晚會幾乎都在煽情的打悲情牌，「不管哪黨的支持者，台灣就是有一堆過於政治狂熱的白痴，每天除了政治沒別的事好做沒別的事好吵，會因為任何事情直接把別人抹成其他黨就完事，眼裡只有顏色的白痴們不要再來丟臉了。」

回顧事件起因，中國記者王志安日前在網路節目「賀瓏夜夜秀」暗諷，民進黨提名罹患罕病的律師陳俊翰擔任不分區立委，是靠「殘疾人」上台煽情催票，引發輿論譁然。他事後也透過社群平台X發文強調，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉，但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾」。