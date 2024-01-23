姜太公龍年國運籤出爐　預示賴清德走出康莊大道！條件要廣納建言

▲陽明山姜太公道場主席羅世新請示龍年國運籤。（圖／姜太公道場提供）



記者陶本和／台北報導

寒流急凍，陽明山及全台降下靄靄白雪，陽明山姜太公道場在臘月十三日請示龍年國運籤，抽出中上籤，姜太公賜予「巽艮」卦，指示當選總統的賴清德今年將帶領中華民國台灣走出康莊大道，但關鍵在於賴清德必須能夠廣納各界建言，調和鼎鼐，汲取治國智慧。

姜太公道場龍年國運籤的籤詩內容為「王石猶終昧，那堪小悔多，終無咎，笑呵呵」。道場主席羅世新表示，今年國運籤內容延續去年(兔年)國運籤第一句「玉出崑岡石」，令信眾相當驚訝。

卦象顯示，「王石」意指賴清德，儘管國人已選出如道場預言的「天選之人」賴清德當總統，但此石尚未光亮彰顯，意即賴清德仍有待琢磨，仍待摸索治國之道。此外，在面對中國大陸對台種種作為，還有國會三黨不過半、執政黨弱勢得票所帶來的政局動盪，將會使得賴清德總統在施政上會犯些小錯誤，不過最後將會「終無咎」!也就是逢凶化吉，賴清德將會悟出治國智慧。

因此，建議賴清德在520就職前，遍訪社會賢達請益、溝通百工百業、勤走基層，謀求治國之道。面臨中國大陸施壓或是在野衝撞，務必鎮定從容以對，不要陷於民進黨固有思維，才能引領台灣走向國際，為中華民國開創新局。

龍年即將來臨，加上大選剛結束，除國運籤話題引人關注，如何在新年旺運招財求平安，也是大家關心的話題。姜太公道場指出，將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會，希望新年之際，國人能得到姜太公及五路財神加持護佑。

▼陽明山姜太公道場主席羅世新請示龍年國運籤。（圖／姜太公道場提供）