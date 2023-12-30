警員開車滑手機「民眾全都錄」他回比不雅手勢　火速開罰2申誡

記者邱中岳／台北報導

北市警局士林分局警員，29日晚上執行勤務開車途中，因為滑手機被民眾發現拍攝，結果竟對民眾比出不雅手勢，還遭民眾拍下上傳社群媒體。對此，士林分局表示，警員在開車使用手機確實違規，已開單舉發，並處分申誡2次。

警方調查，士林分局34歲的李姓警員，在29日下午6時許，開著巡邏車行經北市士林區中山北路、天母西路口，但是在行駛途中拿出手機查詢110的報案派遣資料，民眾發現後拍照與友人討論。

▲士林分局警員開車滑手機被民眾拍下，不滿透過車窗比出不雅手勢。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓警員發現後，竟透過車窗比出不雅手勢，也當場被民眾拍下貼上網路社群，此舉在網路引發熱議，李姓警員所服勤的派出所馬姓所長，第一時間釐清狀況後也主動上網貼文，告知目前處理情況以及對社會大眾造成不好觀感致歉。

士林分局針對此事也做出回應，表示同事執行公務開車，查詢手機應透過副駕駛座警員協助，也針對開車使用手機的李姓警員依照違反《道路交通管理處罰條例》第31條之1規定，掣單舉發，處以新台幣3千元罰鍰。

▲士林分局警員透過車窗比出不雅手勢，警所長也立刻在網路上留言致歉。（圖／記者邱中岳翻攝）



士林分局也對民眾做出不雅手勢部分，則處分申誡2次，士林分局表示，該名員警之不當手勢致生民眾負面觀感部分，業由單位主管向當事人致歉在案，針對員警行政責任將加重懲處，以維警譽。