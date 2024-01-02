管教愛女「推一下」挨告罰5千　父火大要她搬出家門勝訴

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北1名20多歲吳姓女子不服同住的父親管她太嚴，告父親推她以致左手擦撞房門，吳父被依過失傷害罪判處罰金5000元定讞，放大絕提告把女兒趕出家門，吳女抗辯父親對她施暴又挾怨報復，她願分攤水電瓦斯費用、要求別逼她搬出去，新北地院審結，指吳父是屋主也是家長，依法可命已成年且有正當工作的子女分家，判吳父勝訴，可上訴。

判決指出，吳女是大女兒，和妹妹與父親同住，年近60歲的吳父擔心如花似玉的2個掌上明珠在外吃虧，管教甚嚴，吳女不認同父親管東管西的作風，也不滿父親的易怒脾氣，父女間時起爭執。前年（2022年）5月間，吳女深夜在家和父親吵架，吳女聲稱自己臥房屬於私人領域，父親不應未經同意就擅闖，要父親離開。

吳父氣不過，激動拉扯時推擠吳女左手擦撞房門，吳女驗傷報案告父親涉嫌傷害，儘管傷勢僅0.2公分見方，父女倆都不肯退讓。一審認定吳父並非故意，改依過失傷害罪判罰金5000元，吳父上訴但撤回而定讞，改提告趕2個女兒搬出去，理由是女兒衛生習慣差、不打掃房子也不分攤家用，應騰空房間還給他。

吳女姊妹反擊指出，父親施暴又挾怨報復，目的是施壓撤回過失傷害告訴，但姊妹倆出生就住在現址至今20多年，父親從沒要求她們分攤水電、瓦斯或房屋稅、地價稅及保險費等家庭開銷，她們不想搬走，願負擔續住應付的水電、瓦斯費用，但吳女強調，不想付其他錢給對她施暴的父親。

法官指《民法》定義的「家」，是以永久共同生活為目的而同居的親屬團體，不以同財為要件，但家長家屬間互負扶養義務，若無永久共同生活目的，即使同住1個屋簷下，仍不算1個「家」。

法官查明吳父是屋主且為家長，依《民法》規定，有權要求已成年或雖未成年但已結婚的家屬分家，吳女姊妹均已成年且有正職工作收入、足以自謀生計，吳父的要求具備正當理由，吳女姊妹雖為屋主女兒且從小住在該屋，但並不因此取得合法續住的權利，法官判吳女姊妹應騰空房子返還給父親，可上訴。