亞尼克遭爆壓榨員工！老闆控離職副店長偽證　反被認證涉誣告

▲亞尼克老闆吳宗恩因誣告前員工被檢察官處分緩起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

知名糕點品牌「亞尼克菓子工房」4年前遭網友爆料，要求員工背業績，引起網友熱議，亞尼克控告刊登爆料文的臉書粉專妨害商譽，結果因前柯姓副店長出庭作證而敗訴後，亞尼克轉而質疑柯女非員工、涉嫌作偽證，台北地檢署認為柯女只是勞健保被掛在另間公司名下，實際上就是在亞尼克上班，主動偵辦亞尼克老闆吳宗恩誣告罪，並處分緩起訴。

臉書粉專「G老闆編哥的靠北美妝保養品」在2020年9月間，以及2021年10月間，接連刊登多篇網友投書爆料文章，指亞尼克要求員工「每個月都有幾十條蛋糕壓力」，「沒達到要記過，貼公告欄寫檢討報告，扣年終」，「把自己公司搞的直銷一樣」。

貼文很快就吸引網路、媒體轉載，勞工局調查後，對亞尼克勞工超時工作一事連續開罰，亞尼克希望粉專將文章下架不成，到台北地院自訴控告粉專的謝姓經營者兼管理員，未經查證就刊登文章，影響亞尼克公司商譽，涉嫌加重誹謗。

▲網友透過臉書粉專爆料員工承受業績壓力、超時工作的情況。（示意圖／Pxhere）

謝男將挨告一事公諸於世，並表示「如果告我反而可以釐清一些事實，公權力介入讓不合理的規定，跟壓榨員工的行為可以獲得改善，對這幾百個員工也是好事」，並找來撰文爆料的陳姓女子，以及曾任亞尼克分店副店長的柯姓女子作證。

雖然亞尼克律師認為，關鍵證人柯女過去是「安妮菓子工坊」員工，卻自稱「亞尼克」前員工出庭作證，供述不實、不可採信，被法院打臉，「安妮」與「亞尼克」都是同一個老闆，員工只是形式上被劃歸在安妮公司名下，實際上也要處理亞尼克蛋糕銷售，因此以謝男有相當查證，且工時問題屬於可受公評之事，判謝男無罪確定。

▲法院認為工時問題屬於可受公評之事。（圖／達志示意圖）

敗訴的亞尼克老闆吳宗恩仍然不服氣，到台北地檢署控告柯女在法庭上作偽證，檢察官了解先前法院審理過程後，將柯女被控偽證罪處分不起訴，同時主動分案調查吳宗恩涉嫌誣告罪。

提告結果一敗再敗的吳宗恩，突然轉換角色成為刑案被告，只好透過管道與柯女取得聯繫，已經為此事奔波多年的柯女也表達不願再追究，檢察官因此決定給予吳宗恩緩起訴處分，處分期間1年，同時必須繳交3萬元給國庫。