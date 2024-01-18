擠粉刺竟「擠出隆鼻假體還剪下」　正妹險爛鼻怒告無緣的婆婆

▲北市孫姓婦人拿刀剪下兒子游姓前女友多年前植入的隆鼻假體1角，導致游女蜂窩性組織炎怒告。（示意圖／取自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市孫姓婦人對美容事務有些研究，見兒子游姓女朋友也喜歡「微調」，除在家持針筒打不明物體外，更意外擠出游女多年前隆鼻的假體，再將假體一小角剪下，導致游女鼻子受到蜂窩性組織炎，事後游女決定報警提告。士林地院審結，依過失傷害罪處拘役30日，可易科罰金。

判決指出，2020年6月起游女與男友及其孫姓母親同住，孫婦因過去曾開過美容院，對美容事務有些研究，並在家中以針筒對游女臉部施打不明物體數針，2021年5月，游女搬走，覺得過去被注射的臉部「怪怪的」，因此向孫婦反應，孫婦則叫無緣媳婦來家裡給她看看。

2021年7月5日，游女前往孫家後，孫婦在看傷口時，僅有洗手而未消毒，也未戴上醫用手套，且誤認游女鼻上長粉刺，並以一次性針頭開始挑擠，結果意外挑擠出游女多年前經合格醫師植入的隆鼻假體，且再僅以酒精棉片擦拭、未確實消毒的小剪刀將該假體一角剪下，導致其傷口感染，受到鼻部開放性傷口蜂窩性組織炎傷害。

孫婦挨告後稱，是替游女眉心、鼻頭與下巴，施打膠原蛋白；游女則表示，當時是孫婦先打麻醉針，再用刀割開，剪下假體，更無奈稱「我不敢讓她碰我的臉，因為她都要戴放大鏡看東西，怎麼可能會同意劃刀、擠粉刺」。

法官勘驗雙方LINE對話發現，游女曾傳臉部照片向孫婦訴苦說：「每天都有刺痛感」，孫婦則回：「妳來我給妳拿掉」，游問：「明天早上能嗎？」，孫則回：「好」，足見游女前往孫家，是出於己意，請託孫替其處理右側鼻樑與眉心交接處傷口。

合議庭審酌，孫婦並非醫事相關從業人員，竟輕率在游女臉上患部處置，更因消毒未確實，導致傷口感染，考量雙方未達成和解，兼衡孫婦已婚、目前退休、之前開美容院，月收入達5至10萬元，依過失傷害罪，處拘役30日，可易科罰金。